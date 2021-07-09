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Болгарский генерал заявил о возможной подготовке НАТО к войне с РФ

Болгарский генерал заявил о возможной подготовке НАТО к войне с РФ

Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков в интервью порталу Dir проанализировал ситуацию в Черном море и предупредил о риске столкновения между Россией и НАТО.

«Черное море какое-то время было местом почти прямого контакта сил НАТО… и компонентов противовоздушной обороны (ПВО) России. Там, где одна сторона проводит свои учения, другая следит за ее действиями, отслеживает и обучает свои силы противодействия. Такие условия довольно близки к реальным боевым действиям, поэтому здесь накоплен бесценный опыт. Проверяются возможности персонала действовать в случае реального конфликта», — отметил Цанков.

Рассуждая на тему столкновения сил, генерал напомнил, что недавнее изгнание британского миноносца Defender сопровождалось применением оружия российским патрульным катером и бомбардировщиками, передает iz.ru.

«Мы понимаем, что в реальной ситуации предупредительные выстрелы — это короткая прелюдия к боевому применению ракет и прочих средств. Это была запланированная проверка готовности России как в политическом, так и в военном отношении, к ответным действиям», — сказал болгарский военный.

Цанков назвал ключевую часть учений Североатлантического союза Sea Breeze — 2021 «демонстрацией непризнания аннексии Крыма».

«Это политическое решение стран — членов НАТО, и его реализация выражается в постоянном, а также усиленном присутствии кораблей стран, не имеющих выхода к Черному морю, особенно кораблей США», — добавил генерал.

Таким образом Вашингтон пытается оказывать давление на Россию, уверен военачальник. По его словам, в Москве воспринимают такое поведение американцев как угрозу, на которую нужно реагировать усилением военного потенциала.

«Отсюда и обострение отношений, эскалация напряженности и постоянная готовность нажать на курок. Человечество, обычный человек, вероятно, не осознает, насколько велик риск развязывания войны», — сказал Цанков.

Он также отметил, что возможное получение Украиной статуса глобального партнера НАТО может привести к постоянной дислокации войск альянса у российской границы.

28 июня в акватории Черного моря начались ежегодные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze — 2021. Их участники отрабатывают боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадку десанта, противолодочную и противовоздушную борьбу. Учения продлятся до 10 июля.
iz.ru
  • Сегодня, 07:39
  • DTV
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