В Бендерах решают, что делать с детскими лагерями. На данный момент их 2 – «Юность» и «Лира». Оба не функционируют. «Лира» в последний раз принимала детей в 2005-м, «Юность» закрыта уже 2 года по ряду причин, в том числе и из-за предписаний эпидемиологов.
Сейчас юные бендерчане отдыхают в лагерях других городов. После обсуждения на круглом столе, который прошел с участием руководства города и минсоцзащиты, спикера Парламента и депутатов местного Совета, общественников, профильных служб, было решено, что целесообразнее оставить один лагерь, но увеличить его мощность. Это «Юность», сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
Когда-то там отдыхало до 400 человек в смену, потом ёмкость ужалась до 240. Если вернуть былые цифры или увеличить, город может покрыть имеющуюся потребность.
«Чтобы соблюсти все санитарно-гигиенические нормы, нам необходимо кардинально перестраивать лагерь. В первую очередь - столовую, еще нужно подводить коммуникации, в том числе канализацию, а также обратить внимание на улучшение качества питьевой воды. А еще предстоит построить новые корпуса, что проще и экономичнее, чем ремонтировать старые», – рассказал глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко.
Также в ходе встречи звучало предложение сделать лагерь рабочим не только летом, но и в межсезонье. Благоустроенные номера можно было бы предоставлять спортсменам для сборов, давать возможность отдыхать рабочим коллективам, школьникам, сдавать их на коммерческой основе и т. д.
Сейчас ведутся работы по формированию технического задания. Как только проект будет готов, его направят в городской и общественный советы – для изучения и, при необходимости, корректировки. На строительство лагеря город планирует направить муниципальные средства и предложить задействовать программу Фонда капвложений.
Что до «Лиры», то участники встречи были единодушны: в качестве детского оздоровительного лагеря учреждение работать не может по многим причинам. Но там расположены объекты, представляющие историческую и культурную ценность. Один из них – дача врача Флеммера. Здесь 4 мая 1919 года прошла партийная конференция коммунистов, которая приняла решение о бендерском вооруженном восстании.
По итогам круглого стола было решено, что исторические объекты на территории лагеря восстановят.
«Уже просчитаны объемы работ для предотвращения их дальнейшего разрушения. Второй этап – капремонт этих зданий и сооружений. Сметы направлены в Правительство, чтобы включить их в соответствующую программу по восстановлению объектов культурно-исторического наследия», – пояснил глава города.
Рядом с «Лирой» находится большая территория «Спецзеленстроя». На сегодняшней встрече звучало предложение после ремонта построить на одной части дом для ветеранов. Были варианты после реставрации открыть также объекты для туристов. bendery-ga.org