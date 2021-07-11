Dnestr.TV

 
0

Досрочные парламентские выборы в Молдове: что нужно знать в день голосования

Досрочные парламентские выборы в Молдове: что нужно знать в день голосования

11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. Граждане должны выбрать достойных, на их взгляд, депутатов высшего законодательного органа страны.

Ход голосования
Избирательные участки откроются в 07.00 по местному времени и закроются в 21.00. Их работу могут продлить на два часа, если не все желающие успеют проголосовать.

Всего в рамках досрочных парламентских выборов 11 июля будут открыты 2150 участков. Из них для избирателей, которые голосуют за границей, – 150, а для граждан, проживающих на левом берегу Днестра, в муниципии Бендеры и в некоторых населенных пунктах Каушанского района, – 41.

По данным ЦИК, общее число граждан, зарегистрированных в Государственном реестре избирателей на этапе завершения процедуры обновления избирательных списков, составляет 3 282 288 человек.

Выборы будут считаться состоявшимися, если явка составит не менее одной трети.

Список кандидатов
На досрочные парламентские выборы зарегистрированы 23 электоральных конкурента – 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат.

Исходя из данных Центризбиркома, на 101 депутатское кресло в парламенте Молдовы претендует 1791 человек, из которых 956 мужчин и 835 женщин.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Если СМИ, кандидаты на пост депутата и граждане продолжат "электоральную агитацию" в день выборов, то за это можно получить штраф:

для физических лиц – от 15 до 30 условных единиц (750-1500 леев);

для должностных лиц, а также кандидатов – 35-50 у.е. (1750-2500 леев).

Наблюдение и безопасность
Центризбирком Молдовы аккредитовал на выборы 2436 наблюдателей. Из них 1800 национальных, которые представляют шесть объединений страны. Также за выборами будут следить 636 международных наблюдателей, представляющих 17 дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова, 30 международных экспертов по выборам из 11 иностранных избирательных органов и 606 представителей 14 международных организаций.

Как пояснили в ЦИК, у наблюдателей "есть право присутствовать на всех участках для голосования, заседаниях избирательных органов, в том числе в день выборов, без вмешательства в электоральный процесс или другие вопросы, связанные с выборами, а также информировать председателя избирательного органа о выявленных нарушениях". У них также есть "доступ к информации, касающейся выборов, к электоральным спискам, протоколам, составляемым избирательными органами, а фото- и видеосъемка может ими производиться с уведомлением председателя избирательного органа, не подвергая опасности тайну и безопасность голосования".

Итоги – что нужно для победы?
Предварительные результаты выборов в ЦИК объявят в понедельник, 12 июля.

Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.
sputnik.md

  • Сегодня, 06:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Азбука фермера. Выращивание эфиромасличных растений
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Азбука фермера. Животноводческий сектор долгосрочные ин ...
  • Зарплаты в Приднестровье

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Азбука фермера. Выращивание эфиромасличных растений
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Азбука фермера. Животноводческий сектор долгосрочные ин ...
  • Зарплаты в Приднестровье
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна