Такой вывод содержится в долгосрочном прогнозе ООН, составленном на основе анализа миграционных тенденций в Молдове. Соотношение между работниками и получателями пенсий на данный момент в Молдове составляет 1,25, а общепринятый минимум для наличия устойчивой социальной системы - 4 налогоплательщика на 1 пенсионера, передает logos.press.md
На основе этих данных подготовлена Аналитическая записка для Института европейской политики и реформ (IPRE). Ее авторы - Думитру Викол, финансовый аналитик и ассоциированный эксперт IPRE, а также Вадим Пистринчук, исполнительный директор Института стратегических инициатив (IPIS).
По словам авторов, официальных данных о точном количестве эмигрировавших из РМ граждан нет. Но в результате анализа и агрегирования сведений из различных источников, а также исследований, проведенных в последние годы, можно оценить количество уехавших из страны. Их не менее 900 тыс., а реально оно может достигать и 1,3 млн человек.
До 2019 года граждане, временно находящиеся за границей, но имеющие постоянное место жительства в Молдове, де-юре считались проживающими в стране. Однако с 2019 года статистика была пересмотрена за счет исключения людей, отсутствующих в течение 12 месяцев и более. Таким образом, постоянное население было уменьшено до 2,6 млн в 2019 году по сравнению со стабильным населением в 3,5 млн до пересмотра.
В результате, ориентировочно, диаспора может составлять не менее 900 тыс. человек. По оценкам НБС, около 352,7 тыс. человек являются временными мигрантами, в основном в России. В последнее время наблюдается переориентация мигрантов из России на другие направления в связи с ужесточением миграционной политики и девальвацией российского рубля. Соответственно, поступление денежных переводов из России снизилось с 54,2% в 2013 году до 13,8% в 2020 году. В то же время, из ЕС доля переводов выросла с 18,4% в 2013 году до 47% в 2020 году.
При этом в самой Молдове в 2020 году неактивное население на рынке труда составляло около 1177,9 тыс. человек. Из них 151,1 тыс. заявляли, что не хотят интегрироваться на рынок труда, т.к. намерены уехать за границу. Примечательно, что 43,3 тыс. из них - в возрасте от 25 до 34 лет. То есть 11-12% неактивного населения видят свое будущее за границей.
Также подсчитано, что многие из тех, кто уже уехал, находятся за границей со своими семьями. По опросу 2020 года, об этом сообщили более половины респондентов.
Сегодня четверть домохозяйств в стране получают денежные переводы, которые обеспечивают им 52,4% располагаемого дохода (данные 2018 г.). Общая же доля денежных переводов в располагаемом доходе по стране снизилась с 19% в 2014 году до 13% в 2020 году.
Доля денежных переводов в ВВП в будущем может сократиться. Если бы не было стабильного потока денежных переводов с 2010 года, то сейчас ВВП на душу населения был бы на треть ниже, утверждают авторы исследования.
Сбережения, накопленные диаспорой в 13 странах мира, где есть массовое присутствие молдаван, в 2019 году составили около $1,8 млрд. Из них $1,06 млрд были переведены в Молдову.
Таким образом, порядка $800 млн сбережений молдавских граждан за границей не отправляются в Молдову, а остаются «на потом». Эти деньги можно привлечь в экономику страны, но как?
Эксперты считают, что основное внимание сейчас следует уделять переориентации программ на привлечение сбережений диаспоры в экономику. «Важно расширять национальные программы, такие как PARE 1+1 и DAR 1+3. Еще возможности - развитие системы эко-краудфандинга и инвестиций в предприятия через покупку акций или долей в уставном фонде», - считает Думитру Викол.
Через Программу PARE 1+1 с 2011 г. по настоящее время подписано 1757 договоров о финансировании, размер грантов составляет 367,63 млн леев, а инвестиции в экономику - 1,08 млрд леев. Соответственно, каждый предоставленный в рамках программы лей привлек дополнительно 1,9 лея от мигрантов в виде инвестиций. Две трети финансирования были выделены сельхозпредприятиям, что говорит о привлекательности этого сектора. Следует отметить, что более половины бенефициаров программы PARE 1+1 - это предприятия, управляемые родственниками мигрантов первой степени родства, которые обеспечивают возможную прибыль или форму инвестиций для создания дополнительного дохода. Кроме того, более 60% этого финансирования обычно направляется уже существующим компаниям, которые намереваются расширить свои мощности. Можно отметить тот факт, что количество заявок на финансирование постоянно превышает количество заключенных договоров, что отражает недостаточные возможности безвозвратного финансирования. Например, в течение 2016-19 годов было подано 933 заявки на гранты, из них только 853 были приняты.
Соответственно, программу необходимо продлить и увеличить количество доступных грантов. Как и другие предпринимательские программы, администрируемые ODIMM - «Женщины в бизнесе», «START для молодежи» и «Эффективное управление бизнесом».
Еще одна успешная программа - «Миграция и местное развитие», где на первом этапе (2015-18 гг.) было создано более 40 ассоциаций местных жителей. Сейчас идет второй этап, бюджет которого по сравнению с предыдущим раундом увеличен вдвое. В 2015-2020 годах эти ассоциации привлекли $1,35 млн инвестиций. К этой сумме были добавлены $3 млн от партнеров по развитию и $3,95 млн от местных властей. На основе этой программы был разработан проект DAR 1+3 (Diaspora Acasă Reuşeşte) с целью стимулирования развития населенных пунктов. Он утвержден на период 2019-25 годов и предполагает финансирование со стороны правительства, местных властей, партнеров по развитию и ассоциаций местных жителей. В 2020 и 2021 годах из 136 представленных проектов было отобрано 64 на сумму 12,8 млн леев.
Также успешным проектом можно считать Diaspora Engagement Hub, в котором было профинансировано более 100 проектов. Есть еще проекты поддержки, с ними можно ознакомиться в Руководстве по (ре) интеграции граждан Республики Молдова, вернувшихся из-за границы.
Массовое участие диаспоры в последних выборах предполагает, что государственным властям придется активизировать национальные программы, посвященные диаспоре, и укрепить с ней диалог.
«Новые эффективные решения и лучшее сотрудничество между национальными учреждениями необходимы для более точной оценки мобильности граждан. Власти должны продолжить международное сотрудничество по заключению новых двусторонних соглашений о социальном обеспечении со странами, в которых проживает большое количество молдавских мигрантов, включая Канаду и Великобританию. И последнее, но не менее важное: координация программ по привлечению сбережений и деятельности, связанной с диаспорой, требует более детального статуса Управления по связям с диаспорой. Новый статус должен обеспечить финансовую и административную автономию, а совет директоров должен состоять не менее чем наполовину из представителей диаспоры», - отмечает Вадим Пистринчук.
Нормативная база, регулирующая взаимоотношения с диаспорой, в основном представлена Национальной стратегией «Диаспора 2025». Управление по связям с диаспорой (BRD) является основным элементом в координации политики диаспоры и постоянно поддерживает диалог с более чем 250 организациями, созданными в сообществах более чем в 35 странах.
В сентябре 2017 года правительство запустило Механизм координации политики на местах по вопросам диаспоры, миграции и развития (DMD). Он направлен на укрепление и координацию на уровне центрального и местного публичного управления стратегических целей в области DMD. Аналогичным образом существует Межведомственный справочный механизм для реинтеграции возвращающихся из-за рубежа граждан. Благодаря этим механизмам, государственным органам удалось увеличить долю отраслевых политик, сдерживающих влияние миграции, с 65,9% в 2016 году до 82,1% в 2019 году.
Кроме того, власти Молдовы уже подписали 7 соглашений о трудовой миграции с Украиной, Россией, Азербайджаном, Беларусью, Италией, Израилем и Болгарией. Аналогичным образом было подписано рамочное соглашение о партнерстве по поддержке реинтеграции мигрантов, возвращающихся из Франции, которое уже профинансировало 248 проектов граждан Молдовы, вернувшихся добровольно. (Правда, 8 арестованных на этой неделе молдаван и один предприимчивый француз уже успели через эту программу «обуть» правительство Франции на 2 млн евро). Но этот факт только подтверждает необходимость постоянного пристального контроля за всеми экономическими инициативами в Молдове.
Данные двусторонние соглашения являются эффективными инструментами управления циркулярной миграцией. Например, двустороннее молдавско-израильское соглашение в строительном секторе выступает определяющим фактором большого объема денежных переводов. Аналогичным образом, Республика Молдова имеет 14 двусторонних соглашений в области социального обеспечения с Румынией, Португалией, Болгарией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чешской Республикой, Польшей, Венгрией, Бельгией, Литвой, Германией, Турцией и Беларусью. Недавно было подписано соглашение с Италией. Аналогичные документы с Россией и Испанией находятся на завершающей стадии утверждения, а с Грецией ведутся переговоры о заключении такого соглашения.
То есть на институциональном уровне Республика Молдова располагает необходимыми механизмами для укрепления отношений с диаспорой и оказания поддержки тем, кто хочет вернуться или принять более активное участие в жизни родной страны. Однако отсутствие достаточного финансирования в сочетании со скромными возможностями реализации бизнес-планов делают эти механизмы менее эффективными для наших граждан за рубежом. Таковы выводы авторов исследования.