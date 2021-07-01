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Приднестровский ориентировщик выступил на чемпионате мира

Приднестровский ориентировщик выступил на чемпионате мира

Чемпионат мира по спортивному ориентированию проходил 3-9 июля в районе города Докси (Чехия). В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 37 стран.

Воспитанник Тираспольской СДЮШОР гребли и стрельбы, житель Кицкан Иван Фомичев как сильнейший спортсмен Молдавии, призер мировых ранговых соревнований и Чемпионата Юго-Восточной Европы получил персональное приглашение от Международной федерации на участие в мировом форуме, передает novostipmr.com.

В программе Чемпионата мира были средняя и длинная дистанции (в лесу), спринт (в городе) и эстафета. Иван Фомичёв успешно прошел квалификацию и получил возможность выступить в двух финалах лесных дистанций. С каждого квалификационного забега (всего их было 3) в финал отбирались по 20 спортсменов.

«Местность была технически сложная, весь лес в скалах и камнях, крутые подъемы, большие перепады высот, местами плохая видимость. Иван не сделал ни одной ошибки, а ошибались даже ведущие спортсмены, некоторые были дисквалифицированы», - рассказал старший тренер сборной Молдавии, тренер Тираспольской СДЮШОР гребли и стрельбы Андрей Северухин.

На средней дистанции Иван Фомичёв занял 39-е место. Это рекордное достижение среди мужчин в этом виде программы в истории молдавского ориентирования. Выше поднималась только уроженка Бендер Галина Рыбедюк – 25-е место в 2018 году.

«После продолжительной болезни Иван Фомичёв не был готов физически к изнуряющему бегу на высокой скорости по такой местности. За два последних года у него не было международных стартов. Иван достиг высокого результата за счет своего выдающегося таланта в ориентировании, великолепной технико-тактической подготовки и высоких морально-волевых качеств», - отметил Андрей Северухин.

Среди спортсменов стран СНГ приднестровский ориентировщик финишировал пятым, пропустив вперед только профессиональных спортсменов из России и Украины.
novostipmr.com
  • Вчера, 19:31
  • DTV
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