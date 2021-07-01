Выборы в РМ можно считать состоявшимися, явка избирателей превысила треть, это случилось в 15:26. Напомним, что с 2010-го года выборы считаются состоявшимися при достижении порога в треть проголосовавших. Для этого к избирательным урнам прошли 972 тысячи человек, передает bloknot-moldova.md.
В Молдове сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки будут открыты до 21:00. Напоминаем, что на досрочных парламентских выборах 11 июля за рубежом открыто 150 избирательных участков.
Полиция зарегистрировала свыше 100 случаев электоральных нарушений
С 07.00 до 16.00 полиция зарегистрировала 106 случаев электоральных нарушений.
Один из конкурентов на выборах сообщил о проведении предвыборной агитации в день тишины и об элементах предполагаемого подвоза и подкупа избирателей в Италии – эти действия были организованы другим электоральным конкурентом, передаёт ipn.md
Также было зарегистрировано 13 случаев расклеивания предвыборных плакатов: в Басарабяске, Кишинёве, Бричень, Кэлэраше, Чимишлии, Единец, Ниспорень и Сынжерее. Два из таких случаев были изучены и не подтвердились, а в отношении остальных 11 проводится проверка, уточнил заместитель начальника Генерального инспектората полиции Марин Максиан на брифинге для прессы
По словам Максиана, зафиксировано 10 случаев проведения предвыборной агитации: в Анений-Ной, Бричень, Кахуле, Кишинёве, Дондушень, Глодень, Орхее, Сороке, Теленешть и Унгень. В трёх случаях полиция констатировала отсутствие состава правонарушения, в семи случаях на данный момент проводятся действия по выявлению и сбору доказательств. Также зарегистрирован 1 случай порчи предвыборных плакатов и 19 случаев подвоза избирателей – в Бендерах, Кэушень, Комрате, Дрокии, Дубэсарь, Фэлешть, Флорешть, Хынчешть и Резине.
В настоящее время полиция изучает семь обращений из-за обоснованных подозрений в подкупе избирателей, имевшем место в Бендерах, Кэушень, Единец, Стрэшень и Дрокии, при этом в Бендерах и Дрокии было зафиксировано по два обращения в связи с подкупом избирателей. „Призываем всех граждан, сообщивших, предоставивших эту информацию, в случае наличия у них видеозаписей или фотоснимков, предоставить их полиции”, - отметил заместитель начальника ГИП.
Кроме того, в настоящее время полиция изучает 14 случаев фотографирования избирательных бюллетеней, а некоторые лица разместили снимок своего бюллетеня в социальных сетях. Эти действия являются нарушениями, и соответствующие лица будут выявлены и понесут наказание. В то же время полиция собирает информацию по трём обращениям о препятствовании реализации права голоса – в Штефан-Водэ, Чимишлии и Фэлешть, а также по двум инцидентам, в Комрате и Чадыр-Лунге, с переносной урной для голосования – речь идёт о повреждении печати. В обоих случаях проводится сбор доказательств, пояснил Марин Максиан.
Молдаване с левобережья Днестра менее активны, чем на выборах 2019 года
Данные, предоставленные ЦИК, показывают, что на сегодняшних выборах молдаване с левобережья Днестра были менее активны, чем на парламентских выборах 2019 года.
Таким образом, к 18:30 проголосовало 26 920 жителей приднестровского региона, что почти на 10 тыс. меньше, чем два года назад, передает noi.md
Напомним, что в 2019 году 35 тыс. жителей левобережья Днестра выразили свое право голоса до 18:30. На этих выборах молдаване из приднестровского региона могут проголосовать на 41 избирательном участке.
И.о. вице-премьера Молдавии призвала политиков не разделять людей с двух берегов Днестра
Исполняющая обязанности вице-премьера по реинтеграции Молдовы Ольга Чеботарь призвала местных политиков не разделять людей, живущих по обе стороны Днестра.
"Я хочу, чтобы общество и политики вносили свой вклад в реинтеграцию страны, не разделяли людей, а помогали сближать берега Днестра", - сказала на избирательном участке Чеботарь, которая отвечает в правительстве за процесс приднестровского урегулирования, передает ТАСС
Ранее она выступила с резким осуждением решения Апелляционной палаты, которая по требованию проевропейских партий обязала Центральную избирательную комиссию сократить число избирательных участков для жителей непризнанного Приднестровья. Это вердикт был отменен накануне Высшей судебной палатой.
Избиратели из Приднестровья обычно поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с Россией. В воскресенье представители поддерживающей президента Майю Санду Партии действия и солидарности выразили возмущение активным голосованием на выборах избирателей из Приднестровья. Они направили на открытые для них участки группы участников приднестровского конфликта, которые представляются наблюдателями.
Ранее в зоне безопасности конфликта проевропейскими партиями были провокации, в которые были втянуты миротворцы, несущие службу в зоне безопасности.
Явка диаспоры ниже, чем во 2-м туре выборов президента в 2020 году
Диаспора не может похвастаться такой явкой, какую продемонстрировала во втором туре президентских выборов 2020 года. Согласно статистике, на этих выборах явка намного ниже
При этом стоит отметить, что на данный момент проголосовало более 155 тысяч избирателей из диаспоры, что является самым большим числом, зафиксированным на парламентских выборах, сообщает point.md ссылаясь на realitatea.md
По словам аналитика Вячеслава Ионицэ, на 17:00 в диаспоре проголосовали на 26% меньше, чем на выборах прошлого года.
«К 17:00 на избирательные участки пришли более 17,3% граждан, находящихся за рубежом, что на 26% меньше, чем в 2020 году во II туре президентских выборов. Однако, сегодняшняя явка диаспоры - это абсолютный рекорд для парламентских выборов в Молдове», - отметил аналитик.
Сегодня на участках для голосования ожидается более 3 миллионов избирателей. По данным ЦИК, в Государственном реестре избирателей зарегистрировано 3 282 837 граждан, имеющих право голоса.
Избирательные участки открылись в 7.00 и закроются в 21.00.
Молдаване в Риме недовольны условиями для голосования: Это неправильно
Молдаване, которые сегодня пришли, чтобы голосовать на избирательном участке в Риме (Италия), жалуются на условия, в которых им приходится ждать: на дороге, среди припаркованных машин и на жаре.
Они требуют, чтобы в другой раз участок не был организован в консульстве, или чтобы молдавские власти обсуждали ситуацию с карабинерами в Риме, передает point.md ссылаясь на zdg.md
На досрочных парламентских выборах 11 июля за границей открыто 150 избирательных участков, чтобы граждане Молдовы, выехавшие за границу, могли реализовать свое право голоса.