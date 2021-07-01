Главное в событии - его ожидание. Английские фанаты к финалу чемпионата Европы по футболу со сборной Италии (начало - 22:00 мск) начали готовиться с 5 утра - очереди в пабы образовывались еще до их открытия. К полудню гуляния фанатов стали перетекать на центральные площади и улицы, главной из которых стала пешеходная тропа, которая ведет от подземки к стадиону "Уэмбли".
Вся Англия сейчас стоит на ушах в ожидании футбола. Рейтинги трансляции полуфинального матча стали рекордными - за игрой с датчанами (2:1 доп. вр.) в Англии на пике наблюдали более 25 млн человек (при ее населении в свыше 56 млн), пишет ТАСС.
Интерес к финалу подогревался все три дня, что предшествовали матчу. Даже королева Великобритании не осталась в стороне, пожелав команде удачи в предстоящем матче. 55 лет назад Елизавета II вручила капитану английской сборной Бобби Муру кубок победителей чемпионата мира, и сейчас в Англии все только и говорят, что о второй победе на крупном турнире.
Если кто и устал от песни "Football’s Coming Home" и других музыкальных вариаций на тему возвращения футбола домой, то только не англичане. Им все равно, что над ними по этому поводу подшучивают за пределами острова, - у них праздник.
Городское веселье В отличие от других европейских городов, принимавших матчи турнира, в Лондоне официальная фан-зона популярностью не пользуется. На проходе - контроль, билеты, антиковидные ограничения и прочие неудобства. Расположена она на Трафальгарской площади, и, кажется, ее основная функция заключается в том, чтобы фанаты эту самую площадь в дни матчи не занимали - слишком уж там оживленное движение.
Альтернативные варианты в Лондоне фанатам найти не сложно, но главным в дни матчей стала территория вокруг "Уэмбли". Тут никаких ограничений и правил: пой, пей сколько душе угодно, просьбу соблюдать социальную дистанцию и носить маску тут сочтут за оскорбление. Хочешь пожечь файеры или запустить фейерверк - пожалуйста. Толп стражей порядка в форме, конной полиции тут не увидишь, кажется, все держится на доверии.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча с датчанами отметил, что еще никогда не ощущал столь оглушительной поддержки фанатов на "Уэмбли" после реконструкции стадиона в 2007 году. Учитывая, как фанаты англичан сейчас разгоняются перед игрой, можно ожидать, что в день финала они еще больше его впечатлят.
Конечно, при условии, что команда даст повод для радости. Пусть букмекеры и считают англичан фаворитами игры, итальянская команда по подбору футболистов сопернику не уступает. А в плане атакующей игры даже превосходит.
Итальянских болельщиков на игре ожидается порядка семи тысяч, и за несколько часов до матча они растворились в бело-красной толпе англичан. Или просто пока следят за другим важным для них событием в Лондоне - финалом Уимблдонского теннисного турнира, в котором сербу Новаку Джоковичу противостоит их соотечественник Маттео Берреттини.
Для Италии этот день может стать стать двойным праздником. Но судя по происходящему сейчас в Лондоне, и особенно - у стадиона "Уэмбли", создается впечатление, что проиграть англичане сегодня не могут. Однако футбол за то и любят, что он непредсказуем.