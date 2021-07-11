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В Молдове завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

В Молдове завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

В 21.00 завершили работу избирательные участки, открытые на территории Молдовы, выборы могут быть признаны состоявшимися.

В Молдове закрылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах 11 июля.

По последним данным, на участках на территории Республики Молдова проголосовали 1 миллион 462 тысячи избирателей, передает sputnik.md.

За рубежом голосование продолжается.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, на них зарегистрированы 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в парламенте страны претендует 1791 человек.

В гонке участвовали следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене: Партия "Европу строим дома" (PACE); Партия коллективного действия — Гражданский конгресс; Блок "Ренато Усатый"; Партия "Шор"; Партия "Действие и солидарность"; Блок коммунистов и социалистов; Движение профессионалов "Speranţa — Надежда"; Демократическая партия Молдовы; Партия "Платформа "Достоинство и правда"; Партия национального единства; Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă); Партия "Мы" (NOI); Партия развития и консолидации Молдовы; Партия "Альянс за объединение румын" (AUR); Экологическая партия зеленых; Партия закона и справедливости; Партия "Сила народа"; Партия регионов Молдовы; Партия "Патриоты Молдовы"; "Партия Перемен"; Партия "Новый исторический выбор"; Партия трудящихся; Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

sputnik.md
  • Вчера, 20:04
  • DTV
  • Просмотров: 57
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