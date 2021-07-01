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За ночь в сейсмической зоне Вранча произошло 2 землетрясения

За ночь в сейсмической зоне Вранча произошло 2 землетрясения

12 июля 2021 года в 03:09:28 в в сейсмической зоне Вранча, Бузэу, на глубине 112 км произошло землетрясение средней силой 4,1 балла.

Землетрясение произошло недалеко от следующих городов: 70 км к востоку от Брашова, 77 км. к северо-востоку от Плоешти, 116 км. к югу от Бакэу, 120 км. к западу от Брэилы, 121 км. к западу от Галаца, 128 км. к северу от Бухареста, 150 км. к северо-востоку от Питешти, 185 км. к востоку от Сибиу, 193 км. к северу. де Русе, 197 км. СВ Ясс.

Буквально через несколько часов, в 05:11 утра, в сейсмической зоне Вранча на глубине 131 км произошло слабое землетрясение магнитудой 2,3 балла.

Землетрясение произошло недалеко от следующих городов: 85 км к востоку от Брашова, 95 км к северо-востоку от Плоешти, 101 км к югу от Бакэу, 108 км к западу от Галаца, 109 км к северо-западу от Брэилы, 144 км к северу от Бухареста, 170 км к северо-востоку от Питешти, 180 км к юго-западу от Ясс, 199 км к востоку. Сибиу, 209км к северу от Русе

За ночь в сейсмической зоне Вранча произошло 2 землетрясения

infp.ro
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