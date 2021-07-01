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Опубликован предварительный список 101 депутата, прошедшего в парламент РМ

Опубликован предварительный список 101 депутата, прошедшего в парламент РМ

После обработки 99% протоколов стало ясно, что в Парламент проходят только 3 кандидата на выборах: ПДС, блок ПСРМ-ПКРМ и партия "Шор".
Согласно предварительным данным, ПДС получит 61 место в парламенте, Блок коммунистов и социалистов - 33 места, Партия "Шор"- 7 мест, передает point.md ссылаясь на diez.md

Напомним, что вчера, 11 июля, в Республике Молдова прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,40%. Выборы были объявлены после того, как Конституционный суд объявил введение чрезвычайного положения неконституционным, что дало зеленый свет президенту Майе Санду на роспуск парламента, избранного в феврале 2019 года.

Предварительный список из 101 депутата нового парламента выглядит следующим образом:

Опубликован предварительный список 101 депутата, прошедшего в парламент РМ
Опубликован предварительный список 101 депутата, прошедшего в парламент РМ
Опубликован предварительный список 101 депутата, прошедшего в парламент РМ
Опубликован предварительный список 101 депутата, прошедшего в парламент РМ
Опубликован предварительный список 101 депутата, прошедшего в парламент РМ
Опубликован предварительный список 101 депутата, прошедшего в парламент РМ
Опубликован предварительный список 101 депутата, прошедшего в парламент РМ
point.md
  • Сегодня, 08:46
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