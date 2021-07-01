О таком опасном инфекционном заболевании как туберкулёз, пожалуй, знает каждый человек, даже очень далёкий от медицины. С туберкулёзом связано множество опасений, домыслов и мифов. Но отрицать опасность данного заболевания не станет никто. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году смертность от туберкулёза составила 1,4 миллиона человек. Во всём мире эта болезнь является одной из 10 самых распространённых причин смерти. У людей, инфицированных ВИЧ, вероятность развития активной формы туберкулеза возрастает в 18 раз, сообщается на сайте Минздрава республики.
А что в Приднестровье?
По информации главного врача Республиканской туберкулёзной больницы Сергея Осадчего, у нас в республике проблема туберкулёза остаётся на высоком уровне. Не исключен небольшой подъём заболеваемости после окончания пандемии коронавируса. Наиболее уязвимы к болезни пациенты из медицинских групп риска с ослабленным иммунитетом: люди с ВИЧ-инфекцией, хроническими неспецифическими заболеваниями лёгких.
В ПМР ведется работа по профилактике туберкулёза. В первую очередь это массовая флюорография, на реализацию которой нацелены медицинские работники всех специальностей. Каждый врач может направить пациента на флюорографию органов грудной клетки с профилактической целью. Также проводятся агитационные мероприятия, лекции для учащихся, студентов. Профилактическая флюорография позволяет ежегодно выявлять до 55% всех случаев туберкулёза лёгких.
Последние несколько лет флюороохват населения составлял от 80 до 85%, в 2020 году из-за пандемии он значительно снизился и составил 61%. Так, за первое полугодие прошлого года было выявлено 144 случая заболевания, а в первое полугодие 2021 года эта цифра составила 130.
Туберкулёз в фактах
Возбудителем туберкулеза – основной инфекционной причины смерти в мире – являются бактерии (Mycobacterium tuberculosis), которые чаще всего поражают легкие. Он может распространяться, когда люди, больные туберкулезом, выделяют бактерии в воздух, например при кашле. Среди мужчин больше случаев заболевания, чем среди женщин.
Туберкулез можно предотвращать и излечивать. Около 85% людей, у которых развивается туберкулез, могут быть успешно вылечены с помощью шестимесячного курса лечения; дополнительным преимуществом лечения является снижение уровней дальнейшей передачи инфекции.
В большинстве случаев, если иммунная система человека находится в норме, вдыхание туберкулезных палочек не приводит к заболеванию в активной стадии. К попавшим в дыхательные пути микобактериям устремляется целое войско клеток-защитников, которые поглощают и убивают большую часть болезнетворных микроорганизмов. Но некоторые микобактерии могут уцелеть и в течение долгого времени оставаться неактивными. Таким образом, «нападение» болезнетворных организмов на организм остается без последствий. Однако, спустя месяцы и даже годы, при ослаблении иммунитета в результате какой-либо другой болезни, недостаточного питания или стресса, бактерии туберкулеза начинают размножаться, уничтожая своей массой клетку-хозяина и полагая начало развитию активного туберкулеза.
Больной человек является источником инфекции, пока не приступит к интенсивному лечению. Но как только лечение начато, опасность инфицировать окружающих быстро снижается. Это может подтвердить анализ мокроты на туберкулезные палочки. В отличие от других заболеваний лечение туберкулеза требует приема нескольких специальных антибиотиков в течение длительного времени. minzdrav.gospmr.org