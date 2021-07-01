14 августа в Тирасполе пройдёт ярмарка «Покупай приднестровское!». Напомним, это проект Торгово-промышленной палаты, который реализуется с участием Правительства, министерств, ведомств, государственных администраций, а также представителей бизнес-сообщества. Цель – увеличение продаж на внутреннем рынке товаров отечественного производства и их популяризация среди населения республики, сообщает novostipmr.com.
С 2019 года мероприятия проекта «Покупай приднестровское!» включены в государственную целевую программу «Поддержка и развитие предпринимательства в ПМР на 2019-2021 годы» и план Стратегического развития республики на 2019-2026 годы.
В этом году запланированы 4 ярмарки-продажи: в Днестровске, Рыбнице, Тирасполе и Слободзее. Все они будут оформлены в единой стилистике с использованием отличительной символики проекта. К стандартным выставкам добавится тематический фестиваль вина и винограда, который пройдет в Бендерской крепости 30 октября 2021 года.
Первую в этом году ярмарку провели в Днестровске, вторая пройдёт в столице 14 августа.
С 8 утра и до 2 часов дня в парке культуры и отдыха «Победа» приднестровские предприятия представят самый разнообразный ассортимент местной продукции по ценам от производителей. Организаторы обещают, что такого разнообразия товаров посетители не встретят больше нигде.
В программе выставки также обширная культурная программа и розыгрыш призов среди всех покупателей. Каждый, кто купит местную продукцию, получит номерные билеты, по которым и будет проходить розыгрыш. Призы победителям предоставят предприятия - участники выставки. novostipmr.com