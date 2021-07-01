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В Молдове начал повышаться уровень минимальных цен на малину, но он все еще низок

В Молдове начал повышаться уровень минимальных цен на малину, но он все еще низок

Первая малина нового урожая на молдавском рынке появилась в середине последней декады июня 2021 года по сравнительно низкой оптовой цене – 30-35 леев/кг ($1,65-1,93/кг). В прошлом году на местный рынок малина начала поступать на неделю раньше, и стартовая цена была намного выше – 48-50 ($2,68-2,79/кг). Затем в сезоне-2020 цена эту ягоду на две недели снизилась до 30-34 леев/кг, а далее восстановилась до уровня 40-45 леев/кг ($2,23-2,51/кг) и держалась в этом диапазоне, с минимальными отклонениями, до конца сезона. В нынешнем году оптовая цена на малину рубеже июня-июля тоже чуть «просела» — до 25-35 леев/кг ($1,38-1,93/кг). Однако на прошлой неделе минимальная цена на ягоду чуть подросла – на 2-3 лея/кг., передает east-fruit.com

При этом в Ассоциации производителей ягод Pomușoarele Moldovei отмечают, что средняя оптовая цена на малину – около 30 леев/кг, $1,65/кг – все еще на 25-30% ниже прошлогоднего уровня на тот же период маркетингового сезона. Учитывая возросшие затраты (прежде всего, на удобрения и пестициды) производители малины еще «не попали в зону стабильной рентабельности». Перспективы повышения цен – неопределенные. С одной стороны, за три недели, прошедшие со старта сезона, качество местной малины чуть выросло. Начался ее экспорт, нареканий к качеству товара у его покупателей в РФ пока нет. В какой-то степени оживился и внутренний рынок. По крайней мере, в специализированных группах соцсетей появились объявления о закупках малины небольшими партиями – по несколько тонн, видимо, для городской «бутиковой-палаточной» торговли.

Но, с другой стороны, в стране с конца прошлой недели усилились осадки, по метеопрогнозам дождливый и жаркий период продлится большую часть и начавшейся недели. Малина даже в сухом состоянии предрасположена к поражению белой плесенью, а во влажной среде этот риск возрастает многократно. Это явно плохой фоновый режим — как для экспорта, так и для внутренней торговли.

Кроме того, как отмечают представители ассоциации Pomușoarele Moldovei, из-за осадков снижается качество черешни сортов «Чкалов» и «Крупноплодная», экспортеры от нее отказываются – товар поступает на внутренний рынок по сниженным ценам. При этом в Молдове потребитель относит черешню скорее к ягодам, чем к фруктам. Следовательно, низкая цена на черешню сильно давит на уровень цен на всю ягодную группу. И если земляника, сезон наиболее активных продаж которой подходит к концу, сопротивляется давлению, то малину «этот фактор вполне может раздавить».

Наконец, все плодоводы обеспокоены тем, что на фоне активного предложения овощей, фруктов и ягод, спрос на них внутри страны падает. В Молдове начался период отпусков. Причем многие страны основных туристических направлений включили Молдову «в зеленую зону».
east-fruit.com
  • Вчера, 21:36
  • DTV
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