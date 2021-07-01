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В Бендерской горбольнице проходят работы по восстановлению операционного блока

В Бендерской горбольнице проходят работы по восстановлению операционного блока

Ещё один объект здравоохранения ремонтируется за счёт средств программы Фонда капвложений. На восстановительные работы оперблока будет потрачено порядка двух миллионов рублей. Все работы планируется выполнить за четыре месяца. В настоящее время решается вопрос о переоснащении отделения для проведения оперативных вмешательств новым оборудованием и инструментами.

И. о. главного врача Артём Мищенко сообщил, что сейчас в помещении проходят работы по демонтажу. Сняты отдельные оконные и дверные проёмы, старая кафельная плитка, потолок, сообщается на сайте ведомства.

Помещение операционного блока была сдано в эксплуатацию в 1972 году, с тех капитального ремонта не было. Два раза осуществлялся текущий ремонт: в 1987 году и в 2014 году работы проводились в ургентной операционной. Электрическая проводка не соответствовала нормам и не справлялась с нагрузкой, а мебель и сантехника не отвечали санитарным требованиям.

Сейчас запланирован капитальный ремонт помещения. Будут установлены новые окна и двери, заменена система отопления и сантехника, обновится и кафельное покрытие.

Благодаря ремонту и переоснащению операционного блока изменятся условия, в которых проводятся операции. А это повысит качество работы хирургов и безопасноть пациентов. Также будет увеличена нагрузка: ранее здесь проводилось примерно 1300-1400 операций в год. Благодаря реконструкции, замене старого оборудования и инструментов это количество может быть увеличено на треть.
minzdrav.gospmr.org
  • Вчера, 21:41
  • DTV
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