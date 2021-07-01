Ещё один объект здравоохранения ремонтируется за счёт средств программы Фонда капвложений. На восстановительные работы оперблока будет потрачено порядка двух миллионов рублей. Все работы планируется выполнить за четыре месяца. В настоящее время решается вопрос о переоснащении отделения для проведения оперативных вмешательств новым оборудованием и инструментами.
И. о. главного врача Артём Мищенко сообщил, что сейчас в помещении проходят работы по демонтажу. Сняты отдельные оконные и дверные проёмы, старая кафельная плитка, потолок, сообщается на сайте ведомства.
Помещение операционного блока была сдано в эксплуатацию в 1972 году, с тех капитального ремонта не было. Два раза осуществлялся текущий ремонт: в 1987 году и в 2014 году работы проводились в ургентной операционной. Электрическая проводка не соответствовала нормам и не справлялась с нагрузкой, а мебель и сантехника не отвечали санитарным требованиям.
Сейчас запланирован капитальный ремонт помещения. Будут установлены новые окна и двери, заменена система отопления и сантехника, обновится и кафельное покрытие.
Благодаря ремонту и переоснащению операционного блока изменятся условия, в которых проводятся операции. А это повысит качество работы хирургов и безопасноть пациентов. Также будет увеличена нагрузка: ранее здесь проводилось примерно 1300-1400 операций в год. Благодаря реконструкции, замене старого оборудования и инструментов это количество может быть увеличено на треть. minzdrav.gospmr.org