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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике. Главное
На территории гостиницы "Азария" в центре Геленджика произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек.
ЧП произошло в четырехэтажной гостинице, которая расположена на улице Советская.
Мэр города Алексей Богодистов уточнил, что место взрыва находилось в магазине на первом этаже.
Из здания эвакуировали 50 человек.
Повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа.
Источник в оперативных службах города сообщил о двух жертвах. В министерстве здравоохранения региона эту инфорамцию не подтвердили.
Спасатели извлекли из-под завалов женщину, ее передали медикам.
Всего пострадали пять человек, включая ребенка. Четверо находятся в реанимации.
Прокуратура Геленджика организовала проверку.
Причиной взрыва бытового газа могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать расселение постояльцев отеля.
Власти региона еще раз проверят объекты размещения и потребительской сферы на соблюдение требований пожарной безопасности.
tass.ru
- Сегодня, 11:31
- DTV
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