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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике. Главное

Взрыв газа на территории отеля в Геленджике. Главное

На территории гостиницы "Азария" в центре Геленджика произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек.

ЧП произошло в четырехэтажной гостинице, которая расположена на улице Советская.

Мэр города Алексей Богодистов уточнил, что место взрыва находилось в магазине на первом этаже.

Из здания эвакуировали 50 человек.

Повреждены остекление и внутренние конструкции первого этажа.

Источник в оперативных службах города сообщил о двух жертвах. В министерстве здравоохранения региона эту инфорамцию не подтвердили.

Спасатели извлекли из-под завалов женщину, ее передали медикам.

Всего пострадали пять человек, включая ребенка. Четверо находятся в реанимации.

Прокуратура Геленджика организовала проверку.

Причиной взрыва бытового газа могла стать неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил организовать расселение постояльцев отеля.

Власти региона еще раз проверят объекты размещения и потребительской сферы на соблюдение требований пожарной безопасности.
tass.ru
  • Сегодня, 11:31
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