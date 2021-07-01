По поручению Президента ПМР Вадима Красносельского сотрудниками Контрольно-правового управления МВД подготовлен законопроект, направленный на ужесточение ответственности в отношении лиц, употребляющих наркотики. Исходя из документа, эта категория граждан будет лишаться права управления транспортными средствами.
Как рассказал в интервью начальник Контрольно-правового управления МВД Радион Чеботарь, поводом для разработки данного законопроекта послужило дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 30 мая в с. Карагаш. В результате аварии погиб 2-месячный ребёнок, ещё восемь человек пострадали. По имеющимся сведениям, 40-летний водитель, по вине которого произошло ДТП, находился за рулём в состоянии опьянения. Незадолго до этого он привлекался к ответственности за немедицинское употребление наркотиков, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Что предусматривает законопроект?
В первую очередь законопроект предусматривает введение в КоАП ПМР нового состава административного правонарушения за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача и, конечно, ответственности в отношении лиц, употребляющих наркотики.
«Если у человека, употребляющего наркотики, есть право управления транспортными средствами, он этого права будет лишён на срок от шести месяцев до года», – пояснил начальник КПУ МВД ПМР Радион Чеботарь.
Если в состоянии наркотического опьянения гражданин сядет за руль, его будет ждать ответственность гораздо более серьёзная. Ужесточение коснулось и санкций статьи 260-1 Уголовного кодекса Приднестровья: «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
«Минимальный штраф за управление транспортным средством в состоянии опьянения, исходя из санкций данной статьи, ранее составлял от 200 до 400 расчётных уровней минимальной заработной платы. Если законопроект будет утверждён, размер денежного взыскания будет составлять от 400 до 800 РУ МЗП. Количество часов обязательных работ возрастёт в два раза, то есть с 240 до 480. Срок лишения права заниматься определёнными видами деятельности будет увеличен с двух до трёх лет», – обозначил руководитель Контрольно-правового управления МВД.
Лица, употребляющие наркотические и психотропные вещества без назначения врача, получить водительские права также не смогут. Допуск к обучению и сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами для них будет запрещён на протяжении полугода.
Когда законопроект вступит в силу?
Проект закона на сегодняшний день проходит процедуру согласования в заинтересованных министерствах и ведомствах республики. Уже в ближайшее время планируется направить его на рассмотрение Президенту Вадиму Красносельскому, а также представить в Верховный Совет ПМР в качестве законодательной инициативы. mvdpmr.org