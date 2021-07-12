Медработники Франции, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с 15 сентября больше не смогут работать и получать зарплату, заявил глава минздрава страны Оливье Веран.
Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции, передает ria.ru
"С 15 сентября, если вы медработник и если вы не прошли вакцинацию, то вы не сможете больше работать, и вам не будут платить", - сказал глава минздрава в эфире телеканала LCI, отвечает на вопрос, о каких именно санкциях идет речь. ria.ru