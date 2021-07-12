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Во Франции непривитые медики перестанут получать зарплату

Во Франции непривитые медики перестанут получать зарплату

Медработники Франции, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с 15 сентября больше не смогут работать и получать зарплату, заявил глава минздрава страны Оливье Веран.

Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о введении обязательной вакцинации для медиков во Франции и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции, передает ria.ru

"С 15 сентября, если вы медработник и если вы не прошли вакцинацию, то вы не сможете больше работать, и вам не будут платить", - сказал глава минздрава в эфире телеканала LCI, отвечает на вопрос, о каких именно санкциях идет речь.
ria.ru
  • Сегодня, 11:40
  • DTV
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