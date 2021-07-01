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Правовая школа пациента. Тестирование на ВИЧ что нужно знать

Правовая школа пациента. Тестирование на ВИЧ что нужно знать

Тестирование на ВИЧ должно быть добровольным и конфиденциальным? Ответ на этот вопрос можно найти посмотрев очередное видео курса «Правовая школа пациента», подготовленного в рамках проекта «ВИЧ инфекция - это не «мишень» для нарушения прав человека», реализуемого ОО «Центр «Тринити» в партнерстве с Союзом по предотвращению распространения ВИЧ (г. Бельцы).

По словам председателя «Тринити» Ирины Галаченко, все услуги по тестированию должны предоставляться с соблюдением пяти обязательных требований: согласие, конфиденциальность, консультирование, точные результаты и информация о мерах по профилактике, уходу и лечению.

«В настоящее время существует единственный способ узнать наверняка, если у вас ВИЧ - это тестирование. Чем раньше человеку будет поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, тем раньше можно начать жизненно важное лечение и получить хороший результат, позволяющий людям жить долгой и полноценной жизнью», - считает Галаченко, добавив, что люди решают пройти тестирование на ВИЧ по самым разным причинам.



Проект реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.
Программа «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» также укрепляет организационный потенциал общественных организаций и ассоциаций, таких как Центр «Тринити» и «Союз организаций, работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда» (А.О «UORN», г. Бельцы), а также Платформы устойчивого (общинного) развития, членом которой являются Центр «Тринити».
  • Сегодня, 10:03
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