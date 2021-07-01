В конференц-зале Администрации Президента ПМР прошла встреча Вадима Красносельского с представителями Общественной палаты Приднестровья. Мероприятие инициировал Глава государства. Цель – обсудить актуальные вопросы жизнедеятельности республики, обменяться информацией и мнениями по различным аспектам.
Говорили о внешней политике. Затронули, в частности, тему парламентских выборов в Молдове. Вадим Красносельский считает, что их результат был предсказуем. Президент ПМР обратил внимание на тот факт, что нынешние изменения в соседнем государстве носят эволюционный, а не, как случалось ранее, революционный характер: народ поддержал курс, определенный политической элитой. Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье нацелено на диалог с народными избранниками Молдовы. При этом он заметил, что РМ свойственно изменение переговорной повестки после очередного витка электоральных процессов. Тем не менее приднестровская сторона готова к продолжению переговоров и рассчитывает на наращивание активности в этом направлении, передает пресс-служба главы государства.
Значительная часть беседы была посвящена внутренней политике. Говорили о пандемии. Вадим Красносельский отметил, что республика достойно справилась с этим неожиданным испытанием. Государство готово и далее противостоять распространению вируса. Есть ресурсы и теперь уже собственный опыт борьбы. Вадим Красносельский напомнил, что на случай роста заболеваемости в полной готовности находятся десять госпиталей (около трех тысяч коек). Сформирован резерв медпрепаратов и кислорода. При этом Глава государства подчеркнул, что приднестровское общество постепенно вырабатывает коллективный иммунитет против COVID-19. Вакцинация продолжается. Ожидаются новые поставки прививочных препаратов. Был поднят и вопрос ревакцинации. Вадим Красносельский считает, что решение о повторном курсе должно приниматься гражданами в индивидуальном порядке с учетом состояния здоровья и особенностей организма. Что касается закупки либо выделения Приднестровью очередной партии российской вакцины «Спутник V», то этот вопрос Президент планирует обсудить в ближайшее время в Москве: запланирован двухдневный рабочий визит в российскую столицу. Среди тем, которые будут подняты в московских кабинетах, и деятельность тираспольского пункта консульского обслуживания. На сегодняшний день он работает не в полную силу. Это связано с кадровым дефицитом. Многие приднестровские россияне имеют на руках документы с истекшим сроком действия (это связано с тем, что консульский пункт из-за карантинных ограничений больше года не осуществлял прием граждан). Поток обращений велик. Персонал не справляется с наплывом заявлений.
Не осталась без внимания программа капвложений. Участники встречи солидарны во мнении, что она эффективна и должна быть продолжена. Отмечено, что за время существования ФКВ отремонтировано 56 детских садов, 62 школы, 21 коррекционное заведение, 42 медучреждения, 16 спортивных объектов, 14 – сферы культуры, 8 – дополнительного образования, а также два десятка парков и скверов и более полусотни детских площадок. Израсходовано 728 миллионов рублей. Кроме того, миллиард потрачен на обновление инфраструктуры ЖКХ. Члены Общественной палаты считают, что текущая пятилетка проходит под знаком оздоровления страны, и выразили надежду, что следующие пять лет станут периодом наращивания экономического роста и развития. Отмечено также, что, несмотря на пандемию и засуху, Приднестровье продемонстрировало в 2020 году экономическую устойчивость.
Обсудили на встрече тематику занятости населения. Говорили, что для планомерного движения в этом направлении нужна госпрограмма. Обеспокоены общественники судьбой Тираспольского объединенного музея: спрашивали, не будет ли утерян столичный музей с созданием государственного. Президент заверил, что такого не произойдет, и рассказал о некоторых проектных наработках. К Президенту обратились с просьбой о содействии в решении вопроса увеличения периода приема детей в оздоровительные лагеря. По поручению Вадима Красносельского будет организована четвертая смена. Еще одна поднятая в разговоре с Президентом острая проблема – отсутствие в республике детского психиатра, дефицит неврологов и в целом специалистов, работающих с детьми, требующими в силу особенностей развития особого подхода. Главе государства рассказали о частных случаях и разного рода проблемных ситуациях. Для их разрешения даны соответствующие президентские поручения. Обсуждение некоторых вопросов будет продолжено на площадке Администрации Президента ПМР с привлечением к дискуссии ответственных должностных лиц.