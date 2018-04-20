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Приднестровье нарастило экспорт на 40%

Приднестровье нарастило экспорт на 40%

Внешнеторговый товарооборот Приднестровья к началу июля превысил $1,028 млрд, что на 29% больше первого полугодия 2020 г. Экспорт вырос на 40%, до $398,9 млн, а импорт - на 23% млн, до $629 млн.

Главной статьей экспорта остались металлы и изделия из них - $214,5 млн (+120%) и топливно-энергетические товары (электроэнергия в Молдову) - $76,6 млн (+7%), со ссылкой на данные таможенного комитета региона передает infotag.md
На третьем месте - продовольствие и сырье, однако их отгрузки за рубеж сократились на 28% - до $36,3 млн.

В импорте превалируют топливно-энергетические товары (в основном - газ и нефтепродукты из РФ - "И.") - $197,8 млн (-2%), металлы и изделия из них (как правило, металлолом для выплавки стали) - $153,6 млн (+108%.).

На третье место вышла машиностроительная продукция - $74,2 млн (+29%). Крупнейшим торговым партнером Приднестровья стал Евросоюз, оборот со странами которого вырос за год на 65% и достиг почти $318,4 млн (31%). Особенно вырос экспорт в ЕС - на 76% - до $150,6 млн.

Среди стран лидирует Россия с оборотом $252,3 млн (-1%). На втором месте - Молдова - $208,9 млн (+25%), которая является основным потребителем приднестровских товаров (за счет электроэнергии) - 32,5% от всего экспорта.

infotag.md
  • Вчера, 19:26
  • DTV
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