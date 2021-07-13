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В мире растет армия голодающих

В мире растет армия голодающих

Число голодающих в мире достигло рекордных значений в 2020: такие данные обнародовали авторы доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Документ отмечает что в прошлом году от дефицита еды пострадало 10% населения Земли, или 811 миллионов человек, передает euronews.com

Максимо Тореро, главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, поясняет: "418 миллионов голодающих живут в Азии, 282 миллиона - в Африке. В Латинской Америке мы также наблюдаем рост числа недоедающих, теперь это - свыше 9% населения региона".

За впечатляющим ростом армии голодающих - целый ряд факторов. Главными эксперты считают климатические изменения, конфликты и экономический спад, усиленные пандемией.

Авторы доклада призывают международное сообщество принять меры, рекомендуя расширять гуманитарные программы, повышать устойчивость мировой экономики к изменениям климата и оптимизировать цепочки продовольственного обмена.

В противном случае, отмечают эксперты, ООН не справится с поставленной задачей искоренить голод в мире к 2030 году.


euronews.com
  • Вчера, 19:40
  • DTV
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