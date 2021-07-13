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Олимпийская сборная Молдовы укомплектована: кто еще едет в Токио

Олимпийская сборная Молдовы укомплектована: кто еще едет в Токио

В то время как большая часть молдавских спортсменов, квалифицированных на Олимпийские игры, улетела в Токио, на этот престижный турнир квалифицировался еще один атлет.

В олимпийскую сборную Молдовы во вторник отобрался последний спортсмен - штангист Марин Робу. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК), передает sputnik.md.

По данным НОК РМ, Робу дебютирует на олимпийских играх. До этого он добивался успехов на юниорских чемпионатах мира и Европы, а также достойно выступил на взрослых турнирах 2020-2021 годов.

"Марин Робу - последний наш спортсмен, отобравшийся на Олимпийские игры. Больше никаких заявок молдавских атлетов не рассматривается. На Играх от Молдовы будут выступать 20 спортсменов. Большая часть из них уже улетела в Токио", - заявил корреспонденту Sputnik Молдова глава НОК Николай Журавский.

Он отметил, что Молдову мог бы представлять 21 атлет, но теннисист Раду Албот отказался от участия по состоянию здоровья.

Право выступить на главном старте четырехлетия получили 20 представителей Молдовы. Они поборются за медали в 8 видах спорта: легкоатлеты Залина Петривская, Сергей Маргиев, Андриан Мардаре, Димитриана Безеде, Александра Емильянов и Лилия Фиськович. Также пловцы Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, гребец Сергей Тарновский, каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу. Пробились и штангисты Елена Кылчик и Марин Робу, а также борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану, дзюдоисты Денис Виеру и Виктор Стерпу, также лучники Александра Мырка и Дан Олару. Прошла на олимпийские игры и Анна Дулче (пулевая стрельба).

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года.
sputnik.md
  • Сегодня, 05:48
  • DTV
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