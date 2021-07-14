Пять не входящих в ЕС стран присоединились к европейским экономическим санкциям против Белоруссии, говорится в заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.
ЕС 25 июня официально ввел в действие новые ограничительные меры «в качестве ответа на эскалацию грубых нарушений прав человека в Белоруссии, агрессивное преследование гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске 23 мая 2021 года», передает eadaily.com.
Ограничительные меры включают запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения. Также ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий. Кроме того, Белоруссии ограничат доступ на финансовые рынки Евросоюза.
«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС): Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия присоединились к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принял это обязательство к сведению и приветствует его», — говорится в заявлении Борреля.