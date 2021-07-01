Министерство просвещения сообщает о возможности прохождения практики на территории Приднестровья для граждан республики, получающих высшее образование в вузах Российской Федерации.
Каждый год молодые люди из Приднестровья вынуждены проходить практику по месту учёбы вдали от семьи и близких в непривычной для себя среде. Однако существует возможность получения необходимых навыков в учреждениях и предприятиях Приднестровья без ущерба для образовательного процесса в России, сообщается на сайте ведомства.
Если вы гражданин ПМР – студент российского вуза и желаете пройти практику в органах государственной власти, муниципальных учреждениях и предприятиях Приднестровья по профилю освоения основной образовательной программы – Министерство просвещения готово вам помочь!
Для этого нужно лишь направить заблаговременно на электронную почту ведомства (prosveshenie@minpros.info) следующую информацию:
– заявление на имя Министра просвещения ПМР об оказании содействия в прохождении практики в произвольной форме;
– информацию о вузе, специальности или направлении подготовки, содержании практики и сроках ее прохождения;
– форму договора, который необходимо заключить между вузом и базой практики.
Проходя практику в Приднестровье, вы получите уникальный опыт применения полученных знаний, возможность наладить деловые связи с отечественными работодателями, провести время с родными и близкими, а также перспективу трудоустройства в республике. minpros.info