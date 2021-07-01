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Приднестровские студенты, обучающиеся в вузах РФ, смогут пройти практику на родине

Приднестровские студенты, обучающиеся в вузах РФ, смогут пройти практику на родине

Министерство просвещения сообщает о возможности прохождения практики на территории Приднестровья для граждан республики, получающих высшее образование в вузах Российской Федерации.

Каждый год молодые люди из Приднестровья вынуждены проходить практику по месту учёбы вдали от семьи и близких в непривычной для себя среде. Однако существует возможность получения необходимых навыков в учреждениях и предприятиях Приднестровья без ущерба для образовательного процесса в России, сообщается на сайте ведомства.

Если вы гражданин ПМР – студент российского вуза и желаете пройти практику в органах государственной власти, муниципальных учреждениях и предприятиях Приднестровья по профилю освоения основной образовательной программы – Министерство просвещения готово вам помочь!

Для этого нужно лишь направить заблаговременно на электронную почту ведомства (prosveshenie@minpros.info) следующую информацию:

– заявление на имя Министра просвещения ПМР об оказании содействия в прохождении практики в произвольной форме;

– информацию о вузе, специальности или направлении подготовки, содержании практики и сроках ее прохождения;

– форму договора, который необходимо заключить между вузом и базой практики.

Проходя практику в Приднестровье, вы получите уникальный опыт применения полученных знаний, возможность наладить деловые связи с отечественными работодателями, провести время с родными и близкими, а также перспективу трудоустройства в республике.
minpros.info
  • Сегодня, 11:46
  • DTV
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