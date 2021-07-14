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В правительстве Молдовы обсудили возможность обязательной вакцинации

В правительстве Молдовы обсудили возможность обязательной вакцинации

В правительстве РМ прошло заседание консультативного совета по общественному здоровью, которое провел врио премьер-министра Аурелиу Чокой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В повестке заседания было много вопросов, включая необходимость увеличения темпов вакцинации населения против коронавируса, также обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация в стране. Кроме того, рассматривались меры борьбы с COVID-19 в условиях распространения новых штаммов вируса.

Как уточнили в ходе заседания, двумя дозами привиты только 9,14% населения. Одной дозой вакцинированы 14,31% граждан. В рядах медработников привиты обеими дозами 80,02%. В целом Молдова получила 1 248 090 доз, из них власти использовали 803 049 единиц, сообщает sputnik.md.

Госсекретарь Минздрава Игорь Куров подчеркнул тот факт, что вакцинация, безусловно, имеет положительный эффект, с началом этого процесса заражаемость среди медработников упала на 90%. При этом, по его словам, наиболее низкие показатели по иммунизации показывают АТО Гагаузия и Приднестровье.

В то же время участники консультативного совета изучили распространение в Молдове новых штаммов коронавируса – "дельта", "дельта+" и "лямбда". По данным специалистов Минздрава, эти мутации более агрессивны и распространяются быстрее. При этом специалисты не исключают появления и других вариантов COVID-19 как результат новых волн заражений в странах региона.

В заключение участники заседания отметили важность продолжения процесса иммунизации и обсудили возможную обязательную вакцинацию представителей некоторых профессий, которые подразумевают прямой контакт с людьми.

sputnik.md
  • Сегодня, 11:51
  • DTV
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