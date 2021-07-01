В Правила дорожного движения ПМР внесены изменения. Направлены они на безопасность перевозки самых маленьких пассажиров. Уже с 1 января 2022 года перевозить их в легковых автомобилях, а также кабинах грузовых транспортных средств будет возможно лишь при условии использования специальных удерживающих систем. Новый регламент устанавливает нормы для перевозки детей двух возрастных групп: для малышей до 7 лет и для несовершеннолетних в возрасте от 7 до 11 лет включительно, передает пресс-центр МВД ПМР.
В первом случае, то есть если ребёнку до 7 лет, его перевозка в легковом авто и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система (устройство) с надписью (маркировкой) Isofix, возможна только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.
Во втором случае, когда несовершеннолетнему от 7 до 11 лет, есть несколько допустимых ПДД вариантов перевозки в легковой машине и кабине грузовика, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система (устройство) с надписью (маркировкой) Isofix:
1) на заднем пассажирском сиденье с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту подростка;
2) на заднем пассажирском сиденье с использованием ремней безопасности;
3) на переднем пассажирском сиденье легкового авто – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.
Примечание: Isofix – это система крепления детских автокресел, соответствующая международному стандарту. mvdpmr.org