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Новые правила перевозки маленьких пассажиров

Новые правила перевозки маленьких пассажиров

В Правила дорожного движения ПМР внесены изменения. Направлены они на безопасность перевозки самых маленьких пассажиров. Уже с 1 января 2022 года перевозить их в легковых автомобилях, а также кабинах грузовых транспортных средств будет возможно лишь при условии использования специальных удерживающих систем. Новый регламент устанавливает нормы для перевозки детей двух возрастных групп: для малышей до 7 лет и для несовершеннолетних в возрасте от 7 до 11 лет включительно, передает пресс-центр МВД ПМР.

В первом случае, то есть если ребёнку до 7 лет, его перевозка в легковом авто и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система (устройство) с надписью (маркировкой) Isofix, возможна только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.

Во втором случае, когда несовершеннолетнему от 7 до 11 лет, есть несколько допустимых ПДД вариантов перевозки в легковой машине и кабине грузовика, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система (устройство) с надписью (маркировкой) Isofix:

1) на заднем пассажирском сиденье с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту подростка;

2) на заднем пассажирском сиденье с использованием ремней безопасности;

3) на переднем пассажирском сиденье легкового авто – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.

Примечание: Isofix – это система крепления детских автокресел, соответствующая международному стандарту.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 11:59
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