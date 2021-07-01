Как изменились цены на топливо в первой половине 2021 г. относительно прошлого года, и подсчитали, сколько литров бензина могут купить жители Европы и СНГ на среднестатистическую заработную плату, прослеживали аналитики команды Picodi.com
Цены на АЗС выросли Первая половина 2021 года отметилась постепенным оживлением экономики и ростом цен на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самый значительный скачок цен произошёл в Армении (+22,8%), Грузии (+17,4%) и Украине (+13,7%).
В России стоимость топлива увеличилась на 5,5%. Страна оказалась на 21-м месте рейтинга. Молдова заняла 10-е место по росту цен с увеличение стоимости бензина на 10,9%. Румыния же попала на 7-ю строчку (+12,7%). В Азербайджане и Узбекистане топливо увеличилось в цене по сравнению с 2020 годом на 7,7%. На 1% меньше выросла цена в Казахстане — +6,7%.
Снижением цен может похвастаться лишь Таджикистан.
Индекс бензина 2021 Среди стран Европы и СНГ дешевле всего заправляются в Казахстане – здесь 1 литр бензина обойдётся всего в 0,43 $. На противоположном конце рейтинга с самым дорогим горючим оказалась Финляндия (1,90 $). В России средняя цена топлива в первой половине 2021 года составила 48,35 рублей (0,65 $), что позволило ей занять 4-e место из 26 попавших в рейтинг стран.
В этом году проверили, сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в европейских странах.
В этом году лидером становится Германия с 1 786 литрами бензина. Второе и третье место заняли Швеция (1 771 л) и Финляндия (1 589 л).
В России согласно данным Росстата среднемесячная заработная плата составляет 52 143 рубля (45 364,41 ₽ после уплаты налогов). Это означает, что среднестатистический россиянин может купить на зарплату 938 литров бензина (8-е место рейтинга). Год назад покупательная способность средней российской зарплаты равнялась 919 литрам. Россию в этом рейтинге обогнал Казахстан, в котором на среднюю зарплату можно купить 1 015 литров бензина. Ниже по рейтингу расположилась Молдова, где средняя зарплата окупит вдвое меньше топлива, чем в Румынии, — 358 литров.
В странах Южного Кавказа по стоимости топлива и его количеству в средней заработной плате вновь лидирует Азербайджан — здесь на среднюю зарплату можно купить 561 л бензина. На 200 л меньше можно купить в Грузии — 359 литров и 21-е место рейтинга.
Замыкают рейтинг Таджикистан, Армения и Узбекистан и Кыргызстан, где средняя заработная плата равна 188 л, 309 л,317 л и 355 литрам бензина соответственно.
Из 104 рассмотренных стран мира самая низкая стоимость литра топлива в Алжире (0,34 $/литр), а самая высокая — в Гонконге (2,44 $/литр).
Подиум международного рейтинга соотношения бензина к средней зарплате вновь заняли страны Персидского залива:
Катар — 6 532 литра; Саудовская Аравия — 5 170 литров; Кувейт — 5 158 литров. Жители США на среднюю зарплату могут купить 4 723 литра бензина, Австралии — 4 128 литров, Канады — 2 616 литров, Китая — 955 литров.
Последнее место в рейтинге заняла Куба. На «острове свободы» за среднюю зарплату можно купить лишь 26 литров бензина (на 2 литра меньше, чем в прошлом году). Немного лучший результат показали Таджикистан (188 литров) и Замбия (214 литров).
Особого внимания достойна Венесуэла. В стране тяжёлая экономическая ситуация. На государственных АЗС продаётся субсидированный бензин по стоимости 0,002 $ за литр, но максимальный объём покупки в месяц — 120 л на одного жителя. За бензин сверх этого лимита придётся платить по рыночной цене — 0,50 $/литр. Согласно нашим подсчётам, средней зарплаты в этой южноамериканской стране хватит на покупку 230 литров бензина (120 литров по льготной цене и 110 по обычной). По сравнению с 2020 годом этот объём больше на 82 литра.
Методология и источники данных Индекс бензина — это ежегодный рейтинг соотношения стоимости бензина к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2019 года.
В этом исследовании использовались последние данные о средней оплате труда, размещённые на сайтах государственных статистических управлений или соответствующих министерств. Для стран, официальные органы которых не публикуют такие данные, была использована статистика с сайта Numbeo.
Средняя стоимость бензина за первое полугодие 2021 года в 104 странах была взята с сайта globalpetrolprices.com и других локальных источников. Для вычисления количества литров топлива, которое можно купить на месячную зарплату, мы разделили среднюю заработную плату после уплаты налогов на среднюю цену 1 литра бензина. Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за последние 90 дней.