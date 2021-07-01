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Соглашение по страховым случаям можно будет подписывать без виновника ДТП

Соглашение по страховым случаям можно будет подписывать без виновника ДТП

По действующему законодательству, размер ущерба, причиненного транспортному средству в ДТП, может быть установлен без участия оценщиков по согласию сторон. Подписывается соглашение между потерпевшим в ДТП, представителем страховой компании и виновником аварии. На практике часто складываются ситуации, когда потерпевший, при уже достигнутом со страховой компанией соглашении по размеру выплаты, не может получить компенсацию ущерба. Причина – сложно найти виновника ДТП, чтобы он подписался под соглашением.

«Виновник зачастую не торопится идти на встречные мероприятия, чтобы способствовать скорейшему разрешению проблемы, потому что это все-таки за его счет придется делать. Часто виновники избегают подписывать эти соглашения», – отметил заместитель председателя Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ, транспорту и строительству Антон Онуфриенко, передает ВС ПМР.

Депутат Верховного Совета Юрий Кучеренко предложил внести изменение в закон, чтобы можно было заключать соглашение об установлении размера вреда, причинённого в ДТП, двумя сторонами – страховой компанией и потерпевшим. Верховный Совет поддержал эту инициативу. Кроме этого, профильный комитет предложил дополнить перечень страховых случаев ДТП, которые были совершены на внутренней территории той или иной организации.

«До сегодняшнего дня это не считалось страховым случаем. На наш взгляд, это было не совсем справедливо, потому что, если столкнулись два автомобиля, не важно, где они – на проезжей части это произошло или где-то на территории фабрики, завода, организации, на погрузке, разгрузке, – там такие же водители сидят за рулем, это такой же страховой случай, на наш взгляд», – подчеркнул заместитель председателя Комитета по вопросам АПК, промышленности, ЖКХ, транспорту и строительству Антон Онуфриенко.

Депутаты Верховного Совета приняли проект закона в окончательном чтении. Документ отправлен на подпись Президенту ПМР.
vspmr.org
  • Сегодня, 08:08
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