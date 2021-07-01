В ЕС планируют с 2035 года запретить продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями.
Это предусмотрено программой борьбы с изменением климата до 2050 года, получившую название Fit for 55, которую Европейская комиссия представила, сообщает Deutsche Welle.
Предполагается, что эти меры позволят сократить выбросы двуокиси углерода во всех сегментах европейской экономики, включая производство электроэнергии, автомобильный и жилищный секторы, а также судоходство, авиацию и сельское хозяйство. В 2030 году выбросы должны сократиться на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году их следует свести к нулю, передает unian.net.
Один из ключевых пунктов реформы - введение механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР), который предусматривает таможенные сборы с ввозимых в ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа. Таким образом в Брюсселе надеются защитить своих производителей, поскольку ужесточение климатического регулирования в ЕС повышает их расходы и ухудшает их конкурентные позиции по сравнению с производителями из стран с менее жестким регулированием.
Еще один основной пункт климатической программы ЕК - расширение действующей системы торговли квотами на выбросы CO2 (ETS) путем включения в нее новых отраслей экономики, что должно ускорить темпы декарбонизации. Так, Брюссель хочет ввести квоты на выбросы, производимые автомобильным сектором и при обогреве зданий.
Евросоюз намерен существенно ужесточить стандарты выбросов для новых автомобилей в следующие 15 лет. К 2030 году у новых автомобилей должен сократиться выброс вредных газов на 55% по сравнению с 2021 годом. С 2035 года в Евросоюзе должна быть прекращена продажа новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями. Кроме того, предлагается на основных автомагистралях в ЕС через каждые 60 километров построить зарядные станции для электромобилей, а через каждые 150 километров - для машин на водородном топливе.
План Еврокомиссии должны утвердить все страны ЕС и Европарламент. Ожидается, что на дискуссии уйдет не менее одного года.
Также, Украина планирует запретить ввоз авто на бензине и дизеле
Министерство инфраструктуры показало проект закона, в котором говорится о постепенном запрете на ввоз авто с ДВС.
В Украине, где электромобили приобретают все большую популярность, планируют постепенно запретить ввоз и первую государственную регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) – как бензиновых, так и дизельных.
Предлагается запретить:
с 1 января 2027 года для б/у автомобилей с дизельными двигательными внутреннего сгорания, а
с 1 января 2030 года для новых авто на дизеле, а также для б/у и новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, сообщает segodnya.ua
Такая инициатива содержится в проекте закона, который обнародовало Министерство инфраструктуры. Документ пока не одобрен кабинетом министров и не зарегистрирован в Верховной Раде.
"Запрет не будет распространяться на автомобили Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, автомобили используемых фермерскими хозяйствами с целью их использования за пределами автомобильных дорог общего пользования при ведении фермерского хозяйства и автомобили, которые приобретаются по наследству, а также на автомобили изготовленные до 1 января 1981 года", – говорится в пояснительной записке к документу.
В Мининфраструктуры объяснили, что этот проект закона – часть обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Кроме того, того документ соответствует директиве ЕС "О продвижения чистых и энергоэффективных транспортных средств".