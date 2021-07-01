Dnestr.TV

 
0

Отмена мер ответственности для индивидуальных предпринимателей

Отмена мер ответственности для индивидуальных предпринимателей

К индивидуальным предпринимателям, перешедшим в 2019 году на упрощенную систему налогообложения, не будут применяться меры уголовной, административной и финансовой ответственности по ряду правонарушений, выявленных налоговыми органами при проведении контрольных проверок, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

«Изменения приняты в связи с тем, что были изменены правила игры государством во взаимоотношениях между фискальными органами и ИП, были приняты новые законы о налоговых режимах для ИП. И мы прекрасно понимали, что должен быть период адаптации к новым правовым нормам как со стороны государства, так и со стороны хозяйствующих субъектов. И сегодня было принято решение о том, что за работу в 2019 году ИП не будут нести административную либо другую ответственность в случае выявленных нарушений, таких как ведение учета или ведение деятельности», – подчеркнул автор законодательной инициативы Председатель Верховного Совета Александр Коршунов.

Меры ответственности не будут применяться, в частности, за непредставление или несвоевременное представление платежных поручений и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджет. Предпринимателей не будут наказывать за занижение либо неправильное исчисление налога или иного обязательного платежа, а также за неприменение контрольно-кассовой техники при налично-денежных расчетах. Это касается периода деятельности предпринимателей с 1 января по 31 декабря 2019 года. В законопроекте оговаривается, что ответственность не будет применяться при условии устранения выявленных нарушений и уплаты в бюджет налоговых платежей до окончания камерального мероприятия по контролю.

Верховный Совет поддержал эту инициативу и принял законопроект сразу в двух чтениях.
vspmr.org
  • Сегодня, 08:26
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна