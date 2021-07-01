К индивидуальным предпринимателям, перешедшим в 2019 году на упрощенную систему налогообложения, не будут применяться меры уголовной, административной и финансовой ответственности по ряду правонарушений, выявленных налоговыми органами при проведении контрольных проверок, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Изменения приняты в связи с тем, что были изменены правила игры государством во взаимоотношениях между фискальными органами и ИП, были приняты новые законы о налоговых режимах для ИП. И мы прекрасно понимали, что должен быть период адаптации к новым правовым нормам как со стороны государства, так и со стороны хозяйствующих субъектов. И сегодня было принято решение о том, что за работу в 2019 году ИП не будут нести административную либо другую ответственность в случае выявленных нарушений, таких как ведение учета или ведение деятельности», – подчеркнул автор законодательной инициативы Председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Меры ответственности не будут применяться, в частности, за непредставление или несвоевременное представление платежных поручений и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджет. Предпринимателей не будут наказывать за занижение либо неправильное исчисление налога или иного обязательного платежа, а также за неприменение контрольно-кассовой техники при налично-денежных расчетах. Это касается периода деятельности предпринимателей с 1 января по 31 декабря 2019 года. В законопроекте оговаривается, что ответственность не будет применяться при условии устранения выявленных нарушений и уплаты в бюджет налоговых платежей до окончания камерального мероприятия по контролю.
Верховный Совет поддержал эту инициативу и принял законопроект сразу в двух чтениях. vspmr.org