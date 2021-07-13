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В Молдове зафиксирован самый крупный исход населения в истории

В Молдове зафиксирован самый крупный исход населения в истории

За последние 5 лет в Молдове был зарегистрирован самый крупный исход населения в своей истории.

По данным Национального бюро статистики, количество граждан в стране уменьшилось в 2020 году на 47,7 тысяч человек. Об этом сообщил в своем блоге экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. По утверждению эксперта, это сокращение во многом обусловлено миграцией за границу 38,8 тысячи граждан и отрицательным естественным приростом в 9,9 тысячи человек.

- В Молдове третий год подряд наблюдается отрицательный естественный прирост, а в 2020 году был побит абсолютный рекорд. Это беспрецедентная ситуация в истории страны, когда три года подряд количество новорожденных намного меньше количества умерших. Другими словами, нация умирает.

Однако, помимо отрицательного естественного прироста, в Молдове за последние 5 лет зафиксирован самый крупный исход населения в своей истории. Общее количество граждан, покинувших страну за последние пять лет, составило 212 тысяч человек. Абсолютный рекорд относится к 2016-2017 годам, когда страну покинули почти 100 тысяч человек, 45,9 тысячи – в 2016 году и 49,5 тысячи граждан – в 2017 году, – пишет Вячеслав Ионицэ.

По оценкам экспертов, в настоящее время за рубежом проживают не менее 12 месяцев около 932 тыс. граждан. К этому числу необходимо добавить не менее 100-150 тыс. человек, которые коммутируют на короткие периоды, менее 12 месяцев, передает bloknot-moldova.md.

Таким образом, в настоящее время за рубежом находится 26,4% населения страны – каждый четвертый молдаван находится за пределами Молдовы. Пять лет назад за границей находились 20% молдаван или каждый пятый молдаванин. А до кризиса 1998 года за пределами страны находилось всего 5% молдаван.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 08:38
  • DTV
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