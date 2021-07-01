В связи с повышением температуры атмосферного воздуха на территории города Бендеры (с селами Варница, Гыска, Протягайловка) по решению руководства организаций может быть изменен режим рабочего времени. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава Бендерской государственной администрации.
Изменение режима рабочего времени проводится в целях предотвращения нарушения гигиенических требований к микроклимату в производственных и служебных помещениях, а также предупреждения массовых ухудшений состояния здоровья работников в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, функционирующих на территории города Бендеры, передает newspmr.com.
Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, функционирующих на территории города Бендеры (с селами Варница, Гыска, Протягайловка) предписывается – организовать ежедневный мониторинг температурного режима на рабочих местах и назначить лиц, ответственных за его проведение (медицинские работники или специалисты, ответственные за охрану труда), с обязательной регистрацией результатов.
Также руководителям организаций рекомендовано – в зависимости от результатов проводимого ежедневного мониторинга, принимать соответствующие решения об изменении установленного режима рабочего времени, сменности, распорядка дня, технологических перерывов для принятия охлаждённой жидкости, а также о сокращении ежедневной продолжительности рабочего времени, в зависимости от условий труда работников и категории используемых помещений (в рамках действующего трудового законодательства и гигиенических требований к микроклимату производственных помещений).
При принятии руководителем организации решения об изменении режима рабочего времени оплата труда работников будет осуществляться в порядке и размерах, установленных до изменения режима рабочего времени.