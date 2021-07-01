В июне стоимость стандартного набора потребительских товаров и услуг возросла на 0,7% на фоне майских показателей. Тогда как в июне 2020 года средние цены практически не менялись. Таким образом, как пишет Приднестровский республиканский банк со ссылкой на Госслужбу статистики, инфляция сохранилась на повышенном уровне. Как и месяцем ранее, причиной этого стало подорожание плодоовощной продукции и топлива, передает novostipmr.com.
В целом по итогам первого полугодия сводный индекс потребительских цен (СИПЦ) составил 104,4%, что на 2,4 процентных пункта превысило значение базисного периода. На рынках стран-партнёров средние цены с начала года также выросли: +3,9% в Молдове, +4,2% в России, +5,8% в Беларуси и +6,4% в Украине.
В годовом выражении инфляция продолжила ускоряться. Так, в июне её уровень достиг 3,8% г/г (3,1% в мае), что сравнялось со значением базисного периода. Аналогичные тенденции наблюдались и на рынке большинства торговых партнёров.
Продукты питания
Основной вклад в июньскую инфляцию, как и месяцем ранее, внесло повышение цен на продовольственные товары: +1% (-0,2% в июне прошлого года). В большей степени подорожали фрукты (+4,7%), картофель (+6,4%) и овощи (+9,2%). Во время этих расчётов учитывались лишь позиции по овощам урожая прошлого года. В частности, повысилась стоимость продуктов так называемого борщового набора: капусты (+3,7%), лука (+11,6%), свёклы (+11,9%) и моркови (+20,2%). Снижение цен на такие сезонные овощи, как огурцы, помидоры и кабачки, при расчёте индекса в июне не учитывалась.
Также несколько подорожали сливочное масло (+0,8%), кондитерские изделия (+1,2%), рыба (+1,5%), майонез (+2,0%) и маргарин (+5,0%). В июне темпы роста цен на растительное масло замедлились до 0,1% (0,9% месяцем ранее).
На фоне низкого урожая прошлого года, а также неоднозначных перспектив относительно текущего урожая продолжилось повышение стоимости макаронных изделий (+1,3%), круп и бобовых (+0,1%).
В то же время по целому ряду продовольственных товаров наблюдалась дефляция. Как и на рынках большинства стран партнёров, существенно снизились цены на яйца – на 15,4%. Немного подешевели продукты животного происхождения: сыр (-0,03%), молочная (-0,04%) и мясная (-0,2%) продукция. Чуть-чуть упали цены на сахар (-0,1%) и мёд (-0,6%).
Непродовольственный сектор
В этой сфере сводный индекс в июне сложился на уровне 100,7% (100,3% годом ранее). Основное влияние оказало подорожание топлива (+4,4%). Фактически рост цен на бензин произошёл в конце второй декады мая, однако в рамках применяемой методики это было частично отражено в июньской статистике цен. В странах-партнёрах цены на топливо росли в диапазоне от 0,1% в Украине до 2,7% в Беларуси. Средняя стоимость регистрируемого перечня медикаментов, входящих в расчёт инфляции, в республике возросла на 0,5%. На рынках стран-партнёров фармацевтическая продукция подорожала на 0,2%.
Кроме того, немного подорожали (на 0,1-0,8%) моющие средства, парфюмерно-косметические, телерадио- и хозтовары, мебель, товары бытовой химии и бумажно-беловая продукция. Цены также поднялись на стройматериалы (+1,8%) и вычислительную технику (+1,2%). По остальным товарам этой группы они либо остались прежними, либо незначительно снизились.
Услуги
Цены в сфере услуг после относительной стабильности весной в июне выросли в среднем на 0,2% (против 0,1% годом ранее). В основном это произошло в сфере медицины (+2,1%), что было вызвано повышением платы за первичный приём врача (+17,1%). В соседних странах наблюдалась более умеренная динамика – от 0,3% в Российской Федерации до 0,9% в Украине. Рост стоимости проезда в такси (+1,1%) определил повышательную динамику в сфере услуг пассажирского транспорта (+0,2%). В то же время тарифы на данные услуги в других странах подорожали более заметно: в Беларуси они возросли на 4,2%, в Украине – на 3,6%, в России – на 2,5%; в Молдове, однако, снизились на 0,2%.
Увеличение стоимости сжиженного газа на 3,8% и цены на содержание и ремонт жилфонда на 1,7% привели к небольшому росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги (+0,2%). При этом в странах региона тарифы на услуги ЖКХ не корректировались, за исключением Украины, где они повысились на 0,4%. Из-за пересмотра цен в частных высших учебных заведениях (+0,6%) стоимость услуг приднестровских образовательных учреждений повысилась на 0,1%. В числе рыночных услуг тарифы коммерческих банков республики в среднем были повышены на 0,5% вследствие изменения стоимости услуги по переводу денежных средств в рублёвом эквиваленте (+1,1%). novostipmr.com