Российский музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни. Об этом в четверг, 15 июля, сообщается в его Instagram-аккаунте. О дате и месте похорон планируют сообщить позднее, сообщает iz.ru
1 июля Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В этот же день его супруга сообщила «Известиям» о том, что ее 70-летний муж был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и что он находится в реанимации на протяжении пяти дней. Она уточнила, что Мамонов не был вакцинирован.
Петр Мамонов — советский и российский рок-музыкант. Он является основателем и солистом группы «Звуки Му». Также известен как актер театра и кино. В частности, снимался в фильмах «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Остров», «Царь» и других.