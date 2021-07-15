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Умер российский актер Пётр Мамонов

Умер российский актер Пётр Мамонов

Российский музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов скончался на 71-м году жизни. Об этом в четверг, 15 июля, сообщается в его Instagram-аккаунте.
О дате и месте похорон планируют сообщить позднее, сообщает iz.ru

1 июля Петра Мамонова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В этот же день его супруга сообщила «Известиям» о том, что ее 70-летний муж был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и что он находится в реанимации на протяжении пяти дней. Она уточнила, что Мамонов не был вакцинирован.

Петр Мамонов — советский и российский рок-музыкант. Он является основателем и солистом группы «Звуки Му». Также известен как актер театра и кино. В частности, снимался в фильмах «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Остров», «Царь» и других.

iz.ru
  • Сегодня, 18:40
  • DTV
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