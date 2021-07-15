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В Молдове новый посол США: Хогана сменит Логсдон

В Молдове новый посол США: Хогана сменит Логсдон

Президент США Джо Байден обнародовал список из 11 кандидатур на различные важные должности в своей администрации. Изменения коснулись в том числе представителя Вашингтона в Молдове. Сегодня, 15 июля, стало известно, что посла в Кишиневе Дерека Хогана сменит Кент Дойл Логсдон.

Это назначение теперь должен утвердить Сенат. Ранее дипломат работал в Таиланде, Казахстане, Украине, Пакистане и Германии. Логсдон владеет русским, украинским, таиландским и немецким языками. Из пресс-релиза, опубликованного на сайте Белого дома, следует, что Кент Дойл Логсдон является сотрудником дипломатической службы в ранге советника-посланника, возглавляет аппарат заместителя министра экономического роста, энергетики и окружающей среды, передает eadaily.com.

Он также занимал должность первого заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов и был заместителем главы миссии посольства США в Берлине, с января 2017 года по май 2018 года исполняя обязанности временного поверенного. Логсдон успел поработать директором Управления по делам России и заместитель главы миссии в Тбилиси.

Дерек Хоган был Чрезвычайным и Полномочным послом США в РМ с 2018 года. Его пребывание в должности ознаменовалось активным вмешательством во внутреннюю политику страны. При непосредственном участии Хогана в прошлом году президентом была избрана проевропейский политик Майя Санду, которая по информации местных СМИ состоит с ним в интимной связи. 11 июля этого года на досрочных парламентских выборах большинство мандатов получила презиентская партия «Действие и солидарность», которая теперь будет формировать правительство. Дерек Хоган полностью курировал электоральный процесс в Молдавии, оказывая влияние на государственные институты РМ. Мандат Хогана в Кишиневе истекает в конце июля.

eadaily.com
  • Сегодня, 18:47
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