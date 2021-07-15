Наличие справки о вакцинации от коронавируса не должно быть условием, без соблюдения которого у граждан не будет доступа к международным поездкам. Об этом говорится в опубликованных 15 июля рекомендациях комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации.
В документе указано, что страны — члены ВОЗ «не должны требовать доказательство вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, позволяющего международное путешествие», передает iz.ru.
Свою позицию комитет объяснил тем, что в настоящее время в мире не обеспечено равное распределение вакцин от COVID-19 и в некоторых государствах наблюдается ограниченный доступ к препаратам.
12 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, в настоящее время мир переживает обострение ситуации с коронавирусом. Он добавил, что на прошлой неделе также возросла летальность, которая ранее снижалась на протяжении 10 недель.
7 июля Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что новые мутации COVID-19 выигрывают гонку с вакцинами из-за неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает в том числе глобальному экономическому восстановлению. Он также напомнил о ключевой цели ВОЗ на данный момент, которая заключается в достижении уровня вакцинации населения во всех странах в 10% к сентябрю, 40% — к концу 2021 года и 70% — к середине следующего.
Ранее, 14 июня, совет Евросоюза окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри Евросоюза для обладателей COVID-сертификатов европейского образца. Вакцинированные и перенесшие коронавирус обладатели сертификатов не должны проходить тестирование или карантин, если вакцинированы одобренными ЕМА вакцинами минимум за 14 дней до поездки.