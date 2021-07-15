Dnestr.TV

 
0

В ВОЗ рекомендовали не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 при поездках

В ВОЗ рекомендовали не требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 при поездках

Наличие справки о вакцинации от коронавируса не должно быть условием, без соблюдения которого у граждан не будет доступа к международным поездкам. Об этом говорится в опубликованных 15 июля рекомендациях комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации.

В документе указано, что страны — члены ВОЗ «не должны требовать доказательство вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, позволяющего международное путешествие», передает iz.ru.

Свою позицию комитет объяснил тем, что в настоящее время в мире не обеспечено равное распределение вакцин от COVID-19 и в некоторых государствах наблюдается ограниченный доступ к препаратам.

12 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, в настоящее время мир переживает обострение ситуации с коронавирусом. Он добавил, что на прошлой неделе также возросла летальность, которая ранее снижалась на протяжении 10 недель.

7 июля Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что новые мутации COVID-19 выигрывают гонку с вакцинами из-за неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает в том числе глобальному экономическому восстановлению. Он также напомнил о ключевой цели ВОЗ на данный момент, которая заключается в достижении уровня вакцинации населения во всех странах в 10% к сентябрю, 40% — к концу 2021 года и 70% — к середине следующего.

Ранее, 14 июня, совет Евросоюза окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри Евросоюза для обладателей COVID-сертификатов европейского образца. Вакцинированные и перенесшие коронавирус обладатели сертификатов не должны проходить тестирование или карантин, если вакцинированы одобренными ЕМА вакцинами минимум за 14 дней до поездки.

iz.ru
  • Сегодня, 06:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна