Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Об этом сообщается на сайте главы государства. Поправки вносятся в закон «О чрезвычайном положении».
Согласно Конституции и этому закону основанием для введения чрезвычайного положения помимо стихийных бедствий и катастроф является возникновение беспорядков, которые сопровождаются насилием либо угрозой насилия, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья граждан, а также территориальной целостности и существования Белоруссии. «Однако ранее не было определено, что именно считается беспорядками. Это порождало неоднозначное понимание оснований для введения чрезвычайного положения, особенно если беспорядки не являются очевидно массовыми», — отмечается в сообщении, передает rbc.ru.
В пресс-службе уточнили, что в подписанном Лукашенко законе конкретизируется, что имеется в виду под беспорядками. К ним относятся:
- попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти:
- вооруженный мятеж;
- массовые беспорядки;
- межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.
«Данная норма разработана с учетом опыта реагирования на беспорядки в 2020 году (имеются в виду протесты, произошедшие в стране после президентских выборов в августе прошлого года. — РБК)», — говорится в сообщении.
Кроме того, согласно закону, в случае возникновения ЧС могут быть приостановлены выпуск и распространение продукции СМИ, введен особый порядок аккредитации журналистов, а также ограничен доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.
Также законом расширяется круг силовых органов, которые будут привлекаться к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения их в число военизированных организаций. Речь идет о силах и средствах МЧС, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и департамента финансовых расследований. «Задачи, которые выполняют привлекаемые органы, дополнены предупреждением и пресечением беспорядков, обеспечением охраны общественного порядка и общественной безопасности», — говорится в сообщении.
Вместе с тем в законе указывается, что вооруженные силы Белоруссии, с учетом полученного практического опыта, наделяются дополнительными задачами. Среди этих задач: борьба с терроризмом, охрана общественной безопасности, пресечение массовых беспорядков, обеспечение безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов. В сообщении отмечается, что эти задачи закрепляются в законе «О Вооруженных силах Республики Беларусь». Таким образом, привлечение военных к борьбе с протестами теперь закреплено законодательно.
9 мая Лукашенко подписал декрет на случай своего убийства. В документе говорилось, что в случае насильственной смерти президента управление Белоруссией переходит к Совету безопасности во главе с премьер-министром, а в стране объявляется военное положение.
Протесты оппозиции начались в Белоруссии после прошедших 9 августа прошлого года президентских выборов. ЦИК объявила о победе Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы с требованием провести перевыборы. Протесты перешли в столкновения с силовиками, которые применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и спецтехнику. Лукашенко неоднократно заявлял, что протестная активность инспирирована из-за рубежа.