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Меркель заявила, что "Северный поток - 2" не означает замены транзита газа через Украину

Меркель заявила, что "Северный поток - 2" не означает замены транзита газа через Украину

"Северный поток - 2" должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, а не заменять его полностью; другое развитие событий вызовет напряженность. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг вечером в Вашингтоне после встречи с американским лидером Джо Байденом.

"Для меня "Северный поток - 2" - дополнительные проект, а не проект вместо транзита газа через Украину. Все остальное вызвало бы большую напряженность. Мы ведем переговоры о том, как мы вместе можем это дать понять", - сказала она.

Канцлер отметила, что Германия и США по-разному смотрят на проект, но сходятся во мнении относительно будущей роли Украины в поставках газа, передает ТАСС.

"Мы говорили о России и об Украине в увязке к "Северному потоку - 2". У нас различные оценки относительно того, что этот проект несет в себе. Но хочу сказать четко: наше понимание было и есть - Украина остается транзитной страной", - сказала она. Меркель также добавила, что Украина имеет право на территориальную целостность и Берлин работает над этим в рамках нормандского формата.

Сохранение транзита
Германия и Еврокомиссия приложили много усилий для заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, и стоит надеяться, что он будет обеспечен и по истечении срока действия договора в 2024 году, заявила Меркель.

"Как вы знаете, мы проделали много работы, не только Германия, но и вся Еврокомиссия, чтобы вместе с Россией и Украиной добиться заключения договора, который пока обеспечивает транзит газа до 2024 года. И я прежде всего исхожу из того, что после этого такие поставки газа будут возможны", - отметила канцлер. Она указала на то, что пока не слышала заявлений, которые противоречили бы этому.

"И мы также имеем множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны и которые можно использовать [в случае прекращения транзита]", - заметила Меркель, отвечая на вопрос о возможной реакции ЕС на потенциальную остановку Россией поставок газа через Украину. "Мы постоянно демонстрировали это в свете введения санкций . Я не хочу здесь на этом месте спекулировать, но хочу лишь сказать, что мы с нашими специалистами обсуждаем, какими возможностями для реакции мы располагаем", - утверждала канцлер. "Мы будем обсуждать с европейскими друзьями [реакцию], но все будет задействовано в решающий момент, до которого, я надеюсь, не дойдет", - добавила она.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения. Контракт предусматривал транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность предполагала принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.
tass.ru
  • Сегодня, 06:37
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