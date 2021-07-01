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В Бендерах пройдут мероприятия ко дню начала миротворческой операции

В Бендерах пройдут мероприятия ко дню начала миротворческой операции

В Бендерах на 29 июля запланированы мероприятия по случаю начала миротворческой операции. Как отметили в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) – коллегиальном органе управления миротворческой операцией, – участие в них примет и молдавская сторона. В прошлом году представители Кишинёва воздержались из-за пандемии коронавируса, передает novostipmr.com.

«Будут участвовать все воинские контингенты: молдавские, приднестровские, российские, украинские, которые примут участие непосредственно в совместных мероприятиях, награждениях – всём том, что связано с чествованием наших военнослужащих, которые добровольно несли службу в этот период», - сказал сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Миротворческая операция под эгидой РФ реализуется в Приднестровье с 1992 года на основании межгосударственных соглашений. Она признана одной из самых успешных в истории: с 1992 года боевые действия не возобновлялись. Кроме Российской Федерации, в ней принимают участие стороны конфликта (чего раньше не было) – Приднестровье и Молдова, а также группа военных наблюдателей от Украины. Миротворческий контингент РФ формируется из состава Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Согласно существующим договоренностям, миротворческая операция в Приднестровье должна продолжаться до полного урегулирования молдо-приднестровского конфликта.

Политики Молдовы время от времени требуют вывести ОГРВ из Приднестровья и требуют замены российской миротворческой миссии на международную гражданскую. Однако любые попытки разрушить существующий мирогарантийный механизм могут привести к откату молдо-приднестровского конфликта к ситуации начала 90-х годов. Из-за неурегулированности государственно-правовых отношений у Приднестровья и Молдовы нет комплексной договоренности, которая бы исключала возможность возобновления прямого военного противостояния.
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:41
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