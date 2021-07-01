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Учащиеся 9-х классов по аналогии со старшеклассниками смогут получить профессию на базе техникумов и колледжей

Учащиеся 9-х классов по аналогии со старшеклассниками смогут получить профессию на базе техникумов и колледжей

С нового учебного года учащиеся 10-11 классов смогут получить специальность до завершения учебы. На базе Бендерского, Дубоссарского, Каменского и Слободзейского техникумов им предложат освоить профессии оператора швейного оборудования, сборщика обуви, повара, кондитера, слесаря по ремонту автомобилей, тракториста и строительного маляра. Пилотный проект рассчитан на 170 мест. Учеба займет год. Начало – с 13 сентября. Обучение будет проводиться два раза в неделю по две пары. По итогу школьники получат удостоверение с присвоением квалификации, передает gov-pmr.org.

Ранее на площадке Правительства шла речь о том, чтобы к «пилоту» подключить учеников 9-х классов. Такая возможность им будет предоставлена, сообщила на совещании у Премьер-министра Александра Мартынова министр просвещения Алла Николюк. После приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования можно будет говорить о точном количестве мест, подчеркнула она. По предварительной информации, техникумы и колледжи предлагают пройти профподготовку по следующим направлениям: пекарь, кондитер, официант, портной, парикмахер, слесарь-сантехник, облицовщик, маляр, исполнитель художественно-оформительских работ, мехатроник.

«Эта программа крайне важна и позволит молодым людям, которые обучаются в девятом, десятом, одиннадцатом классах попробовать себя в целом ряде направлений и определиться, что им по душе, куда они дальше пойдут учиться на системной основе, какую специальность обретут в жизни. Это позволит молодым людям в выборе того или иного пути трудовой деятельности», – считает Председатель Правительства.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 06:53
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