С понедельника, 19 июля, в Москве отменяется система QR-кодов, объявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Это решение мэрия приняла совместно с правительством, рассказали РБК два источника, близкие к московским властям. Соответствующее решение мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 16 июля, дообсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным, рассказали собеседники rbc.ru.
Система QR-кодов выполнила свою задачу и будет отменена в связи с тем, что большая часть московских компаний сумела вакцинировать 60% сотрудников.
Всего за последний месяц более двух миллионов человек сделали прививку от COVID-19, сообщил в обращении Собянин. По его словам, задача по стимулированию вакцинации была выполнена благодаря московским рестораторам.
Система QR-кодов была введена в Москве в конце июня. С 28 июня без них невозможно было попасть в заведения общепита (кроме летних веранд) и на массовые мероприятия численностью более 500 человек. Ограничение было введено для людей старше 18 лет, несовершеннолетние могли посещать кафе и мероприятия в сопровождении взрослых.
Продажи в московских ресторанах и кафе после этого упали вдвое, писал РБК. Об этом свидетельствовали результаты исследования аналитического ресурса «Чек Индекс» «Платформы ОФД».
Позже QR-коды начали проверять и на входе в некоторые музеи — в Музее космонавтики, в музее-заповеднике «Царицыно» и музее-усадьбе «Кусково». Минкультуры также рекомендовало ввести такую систему своим подведомственным учреждениям в Москве, включая федеральные театры и кинотеатры. rbc.ru