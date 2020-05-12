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В ходе выполнения учебно-боевых задач погиб военнослужащий

В ходе выполнения учебно-боевых задач погиб военнослужащий

16 июля 2021 года в ходе проведения учебных стрельб в результате несчастного случая погиб рядовой Чебан Александр Михайлович 2002 года рождения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Следственного комитета ПМР.

Президент ПМР выразил соболезнования родным и близким Александра Чебана, жизнь которого сегодня трагически оборвалась.

«Произошедшее, что бы ни было причиной, – это огромная трагедия для семьи, государства, общества. Родители потеряли сына, страна – гражданина», – отметил Вадим Красносельский.

Следственным органам поручено провести разбирательство по данному факту, Прокуратуре ПМР – обеспечить надлежащий процессуальный контроль.

Министерство обороны, по поручению Главнокомандующего Вооруженными силами ПМР, окажет семье погибшего всю необходимую помощь, передает пресс-служба главы государства.
  • Сегодня, 19:14
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