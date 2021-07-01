Приднестровцы могут подтвердить свои сертификаты о вакцинации и поставить на них печать Молдовы в ближайших к приднестровскому региону поликлиниках, подчиняющихся молдавскому минздраву. Об этом 16 июля сообщило министерство здравоохранения РМ.
Согласно распоряжению госсекретаря минздрава Татьяны Затык, жители приднестровского региона, которым выдали сертификаты о вакцинации с данными из электронного реестра вакцинации, могут прийти в ближайшую поликлинику, подчиняющуюся минздраву Молдовы. Там ответственные за выдачу сертификатов медработники поставят необходимые печати и подпись, передает newsmaker.md.
В минздраве отметили, что поликлиники левого и правого берегов Днестра используют один и тот же электронный реестр вакцинации.
Напомним, 2 марта в Молдове началась кампания вакцинации. На сегодняшний день в в стране ввели 834 527 доз вакцин. С начала кампании вакцинации министерство здравоохранения распределило 158 234 доз вакцины от коронавируса для районов на левом берегу Днестра, в том числе 13 910 доз AstraZeneca, 20 тыс. доз Sinopharm, 12 324 дозы Pfizer, 82 тыс. доз «Спутник V», 15 тыс. доз Sinovac и 15 тыс. доз Janssen.
По данным минздрава, всего в приднестровском регионе ввели 109 166 доз вакцины от COVID-19.
Как сообщили приднестровские СМИ, полный курс вакцинации прошли 44 304 человек. Первую прививку сделали 71 115 человек.
Напомним, что ранее некоторых жителей приднестровского региона не впустили в Украину на основе сертификатов о вакцинации, выданных в Приднестровье. По словам людей, которых не впустили в Украину, украинские пограничники заявили, что не признают приднестровские сертификаты, и нужна печать официальных властей Молдовы. newsmaker.md