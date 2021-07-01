Dnestr.TV

 
0

Приднестровцы могут подтвердить сертификаты о вакцинации в поликлиниках на правом берегу Днестра

Приднестровцы могут подтвердить сертификаты о вакцинации в поликлиниках на правом берегу Днестра

Приднестровцы могут подтвердить свои сертификаты о вакцинации и поставить на них печать Молдовы в ближайших к приднестровскому региону поликлиниках, подчиняющихся молдавскому минздраву. Об этом 16 июля сообщило министерство здравоохранения РМ.

Согласно распоряжению госсекретаря минздрава Татьяны Затык, жители приднестровского региона, которым выдали сертификаты о вакцинации с данными из электронного реестра вакцинации, могут прийти в ближайшую поликлинику, подчиняющуюся минздраву Молдовы. Там ответственные за выдачу сертификатов медработники поставят необходимые печати и подпись, передает newsmaker.md.

В минздраве отметили, что поликлиники левого и правого берегов Днестра используют один и тот же электронный реестр вакцинации.

Напомним, 2 марта в Молдове началась кампания вакцинации. На сегодняшний день в в стране ввели 834 527 доз вакцин. С начала кампании вакцинации министерство здравоохранения распределило 158 234 доз вакцины от коронавируса для районов на левом берегу Днестра, в том числе 13 910 доз AstraZeneca, 20 тыс. доз Sinopharm, 12 324 дозы Pfizer, 82 тыс. доз «Спутник V», 15 тыс. доз Sinovac и 15 тыс. доз Janssen.

По данным минздрава, всего в приднестровском регионе ввели 109 166 доз вакцины от COVID-19.

Как сообщили приднестровские СМИ, полный курс вакцинации прошли 44 304 человек. Первую прививку сделали 71 115 человек.

Напомним, что ранее некоторых жителей приднестровского региона не впустили в Украину на основе сертификатов о вакцинации, выданных в Приднестровье. По словам людей, которых не впустили в Украину, украинские пограничники заявили, что не признают приднестровские сертификаты, и нужна печать официальных властей Молдовы.
newsmaker.md
  • Сегодня, 19:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна