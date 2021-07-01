На должность исполняющего обязанности заместителя Главы Государственной администрации города Бендеры по жилищно-коммунальным вопросам и строительству назначен Юрецкий Сергей Григорьевич.
Сергей Юрецкий трудовую деятельность начал в 1980-м на Бендерском шелковом комбинате. После службы в армии работал на заводе «Прибор». В 1988 году окончил Кишиневский государственный университет им. В.И. Ленина по специальности «Планирование промышленности» с присвоением квалификации «Экономист» и снова устроился на Бендерский шелковый комбинат. С 2013-го по 2018-й работал на Бендерской текстильно-ткацкой фабрике, в ООО «Молдавский текстиль» и СООО «ТИРПА». За время трудовой деятельности прошел путь от транспортировщика ткани на столы до коммерческого директора. В 2018-м возглавил Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Бендеры.
Награжден Грамотой Президента Приднестровской Молдавской Республики (2007 г.), медалью «За отличие в труде» (2019 г.)
Распоряжением Правительства от 16 июля 2021 года Сергей Юрецкий принят на государственную гражданскую службу, на него возложено исполнение обязанностей заместителя главы по жилищно-коммунальным вопросам и строительству.
Своего нового и. о. заместителя сегодня в режиме скайп-конференции глава Бендер Роман Иванченко представил руководителям госадминистрации и подведомственных организаций.
«Сергей Григорьевич, я Вас поздравляю с назначением. Желаю успехов на новой должности. Вы человек ответственный. Желаю дальше двигаться в том же направлении, находить точки соприкосновения с руководителями и совершить много позитивных и полезных дел для города в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства», - заключил глава.