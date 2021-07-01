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Крупнейшая трасса от Румынии до Украины закрывается на год

Крупнейшая трасса от Румынии до Украины закрывается на год

Государственная администрация шоссейных дорог РМ предупреждает участников движения об ограничении дорожного движения на трассе M1от границы с Румынией (Леушены - Кишинев - Дубоссары) до границы с Украиной на время проведения ремонтных работ моста, которые начнутся 19 июля 2021 года и будут завершены к концу июня 2022 г.

Дорожное движение будет перенаправлено на трассы R4 R6 - Гоян - Криуляны - M1 и G72 R6 - Браниште - Криуляны, сообщает учреждение.

Водителям, пересекающим автомагистраль M 1, рекомендуется следовать временным дорожным знакам и объезжать ремонтируемую территорию в соответствии с общей схемой объезда дорожного движения, представленной на фото ниже.

Крупнейшая трасса от Румынии до Украины закрывается на год

Крупнейшая трасса от Румынии до Украины закрывается на год

Крупнейшая трасса от Румынии до Украины закрывается на год

Крупнейшая трасса от Румынии до Украины закрывается на год

Крупнейшая трасса от Румынии до Украины закрывается на год

Крупнейшая трасса от Румынии до Украины закрывается на год
point.md
  • Сегодня, 06:54
  • DTV
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