Государственная администрация шоссейных дорог РМ предупреждает участников движения об ограничении дорожного движения на трассе M1от границы с Румынией (Леушены - Кишинев - Дубоссары) до границы с Украиной на время проведения ремонтных работ моста, которые начнутся 19 июля 2021 года и будут завершены к концу июня 2022 г.
Дорожное движение будет перенаправлено на трассы R4 R6 - Гоян - Криуляны - M1 и G72 R6 - Браниште - Криуляны, сообщает учреждение.
Водителям, пересекающим автомагистраль M 1, рекомендуется следовать временным дорожным знакам и объезжать ремонтируемую территорию в соответствии с общей схемой объезда дорожного движения, представленной на фото ниже.