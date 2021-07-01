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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 9 по 15 июля на территории республики зарегистрировано 212 заявлений и сообщений о преступлениях. По 168 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За указанное время были зарегистрированы два угона транспортных средств (раскрыты), один грабёж (лицо установлено), 31 кража (14 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано семь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и пять преступлений в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано семь граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано пять госдолжников и два неплательщика алиментов.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1207 нарушений правил дорожного движения. Выявлены и отстранены от управления транспортом 12 водителей, которые были за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания городов Тирасполь, Бендеры и Рыбницкого района выявлено по три таких водителя, Слободзейского, Дубоссарского и Каменского районов – по одному.

С 9 по 15 июля на территории республики зарегистрировано шесть пожаров. Погибших и раненых нет. На территории обслуживания г. Тирасполь зарегистрировано три пожара (два – в столице и один – в с. Суклея), городов Бендеры (на поле по ул. Ечина), Слободзея и Дубоссары – по одному. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 27 административных протоколов.
mvdpmr.org
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