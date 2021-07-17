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В Японии выявлено 15 случаев Covid-19 среди организаторов Олимпиады

В Японии выявлено 15 случаев Covid-19 среди организаторов Олимпиады

По крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом было зафиксировано среди людей, связанных с организацией летних Олимпийских Игр в Токио. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

По данным организационного комитета токийской Олимпиады, по крайней мере 15 человек, так или иначе связанных с организацией Игр, сдали положительный тест на коронавирус. В то же время организаторы не сообщают личных данных заразившихся, уважая право на конфиденциальность.

К настоящему времени коронавирус был выявлен у спортсменов и членов команд из нескольких стран, прибывших в Японию. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России, передает eadaily.com.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

До начала Игр в Токио продолжается сохраняться сложная ситуация с распространением нового коронавируса — суточный прирост новых выявленных случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля в столице Японии из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.

Телеканал NHK также сообщил о первом случае инфицирования коронавирусом среди проживающих в Олимпийской деревне в Токио. Отмечается, что положительный результат теста получил член иностранной сборной. В то же время, по данным источников телеканала, это не спортсмен. Представитель какой именно страны заразился коронавирусом, не указывается.
eadaily.com
  • Сегодня, 07:19
  • DTV
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