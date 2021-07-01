В Рыбнице кто-то ранил знаменитого аиста Жорика, который является всеобщим любимцем и известен на все Приднестровье. Телеграм-канал "Приднестровец" сообщает, что птицу нашли лежащей на пляже, хвост и крыло были в крови.
Спасатели оказали аисту помощь, он пришел в себя, однако птице требуется помощь специалистов.
В Рыбнице аиста Жорика называют «хранителем города». Он поселился на городском пляже около года назад. Людей не боится, свободно прогуливается по набережной, любит купаться и фотографироваться. А еще Жорик – любимец горожан и звезда Инстаграма.
Кто мог избить и покалечить абсолютно ручную птицу неизвестно.