Финал Лиги чемпионов сезона–2022/23 по футболу пройдет в турецком Стамбуле, сообщает «телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA).
Изначально игра должна была состояться в немецком Мюнхене, передает mir24.tv
В сообщении UEFA также уточняется, что финальная игра турнира в сезоне–2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге.
Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен был пройти в Стамбуле. Но из-за роста числа заболевших коронавирусом встречу перенесли в Порту. В финале турнира футболисты «Челси» обыграли «Манчестер Сити». Матч завершилась со счетом 1:0. На 43-й минуте единственный гол забил полузащитник лондонской команды Кай Хаверц. mir24.tv