Dnestr.TV

 
0

Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесли в Стамбул

Финал Лиги чемпионов 2023 года перенесли в Стамбул

Финал Лиги чемпионов сезона–2022/23 по футболу пройдет в турецком Стамбуле, сообщает «телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Изначально игра должна была состояться в немецком Мюнхене, передает mir24.tv

В сообщении UEFA также уточняется, что финальная игра турнира в сезоне–2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен был пройти в Стамбуле. Но из-за роста числа заболевших коронавирусом встречу перенесли в Порту. В финале турнира футболисты «Челси» обыграли «Манчестер Сити». Матч завершилась со счетом 1:0. На 43-й минуте единственный гол забил полузащитник лондонской команды Кай Хаверц.
mir24.tv
  • Вчера, 21:29
  • DTV
  • Просмотров: 32
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Драйв на песке
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна