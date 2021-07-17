Сегодня, примерно в 16 часов, в Днестре пропала 11-летняя девочка. На несанкционированном пляже в с. Карагаш Слободзейского района несовершеннолетняя оказалась с отцом, дядей и двоюродной сестрой.
Девочки пошли окунуться в воду, взрослые остались наблюдать за ними с берега. Со слов очевидцев, на реке появился катер, он промчался мимо купающихся людей. Некоторых волной отбросило в сторону, а 11-летнюю девочку накрыло с головой. После этого она исчезла из вида, передает novostipmr.com ссылаясь на телеграмм-канал МВД ПМР.
Сотрудники спасательного ведомства, родные и очевидцы в надежде, что ребёнка просто снесло вниз по течению, проверили около километра береговой линии. К поискам пропавшей подключились водолазы ГУпЧС. Девочку пока не нашли. Поиски продолжаются.
Как сообщает пресс-центр МВД, трагедия произошла сегодня и на одном из озёр посёлка Новотираспольского около 19:00.
Молодой человек и девушка катались на велосипедах. Подъехав к водоёму, решили искупаться. Когда подплывали к берегу, 19-летний парень вдруг стал барахтаться. Девушка подумала, что он шутит, и не встревожилась. А когда поднялась на пирс и оглянулась, молодого человека на поверхности воды уже не было. Какое-то время она искала парня вдоль берега, но не нашла. Тогда позвонила в милицию.
Прибывшие на место водолазы обследовали дно водоёма. Спустя час тело молодого человека нашли на глубине трёх метров, на расстоянии примерно 8-9 метров от берега. novostipmr.com